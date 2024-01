Beautiful, Anticipazioni Puntata del 19 gennaio 2024: Thomas sotto accusa. I servizi sociali bussano alla sua porta!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 19 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Thomas e Ridge saranno sconvolti dall'arrivo dei servizi sociali. Chi ha denunciato il giovane Forrester?

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 19 gennaio 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Thomas e Ridge saranno sconvolti dall’arrivo dei servizi sociali a Villa Forrester. Padre e figlio si troveranno davanti agli agenti della tutela minori, che riveleranno loro di aver ricevuto una chiamata allarmante da qualcuno che denunciava i maltrattamenti su Douglas Forrester. Thomas lascerà che i suoi inaspettati ospiti parlino con suo figlio mentre Ridge comincerà a farsi una domanda inquietante: è stata Brooke a fare la chiamata?

Anticipazioni Beautiful: Ridge e Thomas sconvolti dall’arrivo dei servizi sociali

Ridge è convinto che suo figlio sia un uomo migliore e che sia finalmente cambiato. Per questo continua a sostenere il fatto che Douglas viva con lui a Villa Forrester e non ha voluto dare credito alle preoccupazioni di Brooke. Lo stilista si troverà a gestire una situazione completamente inaspettata. Alla villa busseranno due agenti dei servizi sociali che chiederanno di parlare con Douglas, su cui hanno avuto una segnalazione di maltrattamenti.

Beautiful Anticipazioni: Thomas deve difendersi dalle accuse dei servizi sociali

Thomas farà entrare gli agenzi dei servizi sociali e chiamerà Douglas affinché parlino con lui. Il ragazzo chiederà però che tipo di segnalazione abbiano ricevuto e dovrà difendersi dalle accuse di maltrattamenti. Per il giovane sarà un vero shock ma chi sarà davvero stupito da questo sarà Ridge, che comincerà a pensare chi possa aver fatto una segnalazione del genere e abbia voluto mettere nei guai il figlio. Il suo pensiero andrà dritto a Brooke, che poche ore prima gli aveva comunicato la sua intenzione di chiamare la tutela dei minori.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Chi ha chiamato i servizi sociali?

L’arrivo dei due agenti sociali farà sbiancare Thomas ma anche Ridge, che comincerà a pensare che a chiamare la tutela minori sia stata Brooke. Il Forrester tremerà all’idea che la moglie possa aver messo in atto la sua minaccia di denunciare il figliastro, per riprendersi Douglas. L’idea lo terrorizzerà e lo farà davvero tremare. Brooke sarà stata davvero capace di pugnalarlo alle spalle in questo modo?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.