Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 ottobre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 16 ottobre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 ottobre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 ottobre 2023 - Finn è pronto a ricongiungersi con Steffy ma non sarà facile, nonostante l’aiuto di Bill. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo, appena arrivato a Montecarlo, nello stupore di Ridge e Taylor, riabbraccerà i bambini e scoprirà che neanche i Forrester stanno riuscendo a mettersi in contatto con la loro figlia. Riusciranno a trovarla e a darle la bella notizia? Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 ottobre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 16 ottobre 2023 - Fekeli ha scoperto che Mujgan ha messo alla porta Gulten e Cetin. Dispiaciuto, va a trovare questi ultimi per proporre loro di andare a vivere da lui. Anche se gli sono grati, Gulten e Cetin rifiutano l'offerta, dicendo a Fekeli di voler andare avanti soltanto con le loro forze. Intanto, mentre Zuleyha tenta invano di riavvicinarsi a Demir, Fikret dice alla dottoressa di non riuscire a dimenticarla... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 ottobre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 ottobre 2023 - Lorenzo tornerà alla carica. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il conte chiederà a gran voce e con insistenza, di avere i suoi soldi. I marchesi cercheranno di prendere altro tempo e di ritardare l’apertura del testamento del Barone ma il De La Mata capirà che dietro ai ritardi delle pratiche, c’è il loro zampino. Intanto Curro continuerà a essere molto in difficoltà con Lorenzo. Qui la trama completa de La Promessa.

