Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 16 al 21 ottobre 2023: Behice muore suicidandosi!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 16 al 21 ottobre 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 16 ottobre 2023

Fekeli ha scoperto che Mujgan ha messo alla porta Gulten e Cetin. Dispiaciuto, va a trovare questi ultimi per proporre loro di andare a vivere da lui. Anche se gli sono grati, Gulten e Cetin rifiutano l'offerta, dicendo a Fekeli di voler andare avanti soltanto con le loro forze. Intanto, mentre Zuleyha tenta invano di riavvicinarsi a Demir, Fikret dice alla dottoressa di non riuscire a dimenticarla.

Puntata in onda Martedì 17 ottobre 2023

Mujgan e Fikret si baciano di nuovo, ma stavolta qualcuno li vede: Fekeli. Quest'ultimo, scosso, va sulla tomba di Yilmaz in cerca di risposte; dopodiché, raggiunge il nipote, e gli rivela di essere disposto a dare loro la propria benedizione, però soltanto nel caso in cui faccia sul serio con la dottoressa. Intanto, alla tenuta arriva un tassista, il quale sostiene di essere un testimone dell'omicidio di Hunkar.

Puntata in onda Mercoledì 18 ottobre 2023

Demir è ormai convinto che l'assassina di Hunkar sia Behice, pertanto si dirige verso quest'ultima per provare a strangolarla. Intervengono Zuleyha e Sevda, le quali riescono a fermarlo. Dopotutto, la testimonianza del tassista non può considerarsi del tutto attendibile, poiché non coincide totalmente con i fatti. Il giovane, però, dichiara che non appena avrà la prova, ucciderà il colpevole personalmente. La moglie teme il peggio.

Puntata in onda Giovedì 19 ottobre 2023

Fikret confessa a Bahtiyar di provare un forte sentimento per Mujgan, ma di esserne anche molto spaventato. Quando rincasa, ubriaco, tratta la dottoressa malamente. Intanto, Cetin, che ha origliato la conversazione, è turbato dalla novità. Zuleyha, invece, ha visto Demir giocare con il piccolo Adnan, e si sente sempre più confusa in merito a ciò che nutre per il marito. Sarà amore?

Puntata in onda Venerdì 20 ottobre 2023

Gaffur, messo alle strette, confessa a Saniye di aver ucciso accidentalmente Hatip dopo averlo ricattato. Behice lo sa, ed ha la prova che lo inchioderebbe. La moglie è sconvolta dalla notizia, e Gulten si accorge che ha qualcosa che non va. Intanto, a causa di Rasit, a Cukurova comincia a diffondersi la voce dell'aggressione di Demir ai danni di Behice.

Puntate in onda Sabato 21 ottobre 2023

Gaffur confessa a Demir di aver ucciso accidentalmente Hatip, e gli parla del biglietto con cui lo ricattò e che lo inchioderebbe. A detta di Behice, è Sermin ad esserne in possesso; quest'ultima, però, nega. L'imprenditore decide di non denunciarlo per il bene di Saniye e di Uzum. Intanto, Fekeli vede Mujgan intenta a vendere i propri gioielli per poter pagare il trasferimento di Behice ad Istanbul, e l'uomo insiste per provvedere personalmente. Sevda, invece, scopre che il giorno dell'omicidio di Hunkar, la zia della dottoressa s'introdusse in casa sua, e lo racconta a Zuleyha. Le due giungono alla conclusione che sia stata Behice ad uccidere la signora. L'Altun l'accusa pubblicamente. La ragazza arriva al Circolo e mostra un atto giudiziario che inchioda la diabolica donna per l'assassinio dei due precedenti mariti. Behice si dà alla fuga, ma prima, avendo bisogno di denaro, deruba Gaffur. Zuleyha e Fekeli si mettono sulle sue tracce, così come Fikret e Demir. Quest'ultimo la trova sul ciglio di un burrone. Lo Yaman è pronto ad ucciderla, allora lei si lancia nel vuoto e muore.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.