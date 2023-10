La Promessa Anticipazioni Puntate dal 16 al 20 ottobre 2023: Don Alonso si vendica di Cruz!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dal 16 al 20 ottobre 2023.

La Promessa va in onda su Canale 5, dalle ore 16.40 alle ore 16.55. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 16 al 20 ottobre 2023.

Puntata di Lunedì 16 ottobre 2023

Lorenzo torna a chiedere con insistenza che gli venga data l’eredità che gli spetta ma i marchesi vogliono ritardare ancora l’apertura del testamento. Il loro inganno verrà scoperto molto presto.

Puntata di Martedì 17 ottobre 2023

Tra Curro e Lorenzo c’è ancora tensione e il ragazzo continua a soffrire per le scoperte che ha appena fatto sulla sua nascita. Mauro cerca di consolare Teresa, pentita per come sono andate le cose nella sua vita, negli ultimi mesi. Nonostante questo riavvicinamento, il cameriere non si pente di aver chiuso il rapporto con la sua ex fidanzata.

Puntata di Mercoledì 18 ottobre 2023

Jana non smette di lavorare all’aereo di Manuel, decisa a rimetterlo a posto per permettere al marchese di volare di nuovo. Jimena invece organizza le sue nozze e ha in mente un preciso stile: quello campestre. La ragazza chiede una mano a Cruz e a Mercedes per la scelta degli invitati.

Puntata di Giovedì 19 ottobre 2023

Don Alonso non ha dimenticato quello che ha combinato Cruz e vuole punirla. Il marchese costringe la moglie a scendere nelle cucine e a ringraziare Lope, Simona e Candela per la mano che hanno dato alla famiglia, per fermare Camillo.

Puntata di Venerdì 20 ottobre 2023

Don Romulo decide di affrontare Gregorio per capire perché l’uomo lo odi così tanto. Il maggiordomo gli rivela di avere un conto in sospeso con lui, da anni, a causa della morte di suo fratello Mateo Castillo, che Romulo avrebbe ucciso.

