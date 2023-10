Beautiful, Anticipazioni Puntata del 16 ottobre 2023: Finn alla ricerca di Steffy ma di lei non c'è traccia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 16 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Finn arriverà a Montecarlo e finalmente potrà ricongiungersi con Steffy. Ma la ragazza non risponderà alle chiamate di nessuno...

Nella puntata di Beautiful in onda il 16 ottobre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Finn è pronto a ricongiungersi con Steffy ma non sarà facile, nonostante l’aiuto di Bill. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo, appena arrivato a Montecarlo, nello stupore di Ridge e Taylor, riabbraccerà i bambini e scoprirà che neanche i Forrester stanno riuscendo a mettersi in contatto con la loro figlia. Riusciranno a trovarla e a darle la bella notizia?

Anticipazioni Beautiful: Finn in volo verso Steffy

Grazie a Bill – e a Liam – Finn è salvo e ha potuto correre da Steffy a Montecarlo. Lo Spencer senior gli ha messo a disposizione il suo jet, per volare subito nel Principato e ricongiungersi con la sua famiglia. Bill ha anche deciso di mettere da parte l’orgoglio e di chiamare personalmente Ridge, per dargli la lieta notizia che Finn è vivo e che entrambi, stanno arrivando da loro. Lo stupore del Forrester e di sua moglie sarà grandissimo. Tutto questo va oltre i loro più grandi sogni.

Beautiful Anticipazioni: Finn riabbraccia i suoi figli

Finn e Bill arriveranno a Montecarlo e per il dottore sarà un momento meraviglioso. Il ragazzo non solo verrà accolto con calore da Ridge e Taylor ma potrà riabbracciare pure i suoi figli, che verranno chiamati dai Forrester. Il giovane sarà felicissimo. Poi scoprirà che di Steffy non c’è traccia. Come lui neanche i genitori riescono a mettersi in contatto con la ragazza, sparita in giro per la città, per schiarirsi le idee.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn alla ricerca di Steffy

Finn scoprirà che Steffy è solita fare lunghe passeggiate in città per distrarsi e riprendersi. In effetti la ragazza sarà in giro per la cittadina, desiderosa di riacquistare la calma. Purtroppo però sarà chiaro che la giovane non sta proprio riuscendo a ottenere quello che desidera. Intanto Ridge ringrazierà Bill, inaspettatamente, per quello che ha fatto per la sua famiglia e gli dirà di essergli debitore. Per una volta lo Spencer non vorrà nulla in cambio.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 16 al 21 ottobre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.