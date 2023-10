La Promessa Anticipazioni 16 ottobre 2023: Lorenzo torna alla carica. Cruz e Don Alonso nei guai?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 16 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Lorenzo insisterà affinché venga aperto il testamento del Barone e scoprirà che Cruz e Don Alonso stanno prendendo tempo. Il conte sarà furioso...

Nella puntata de La Promessa in onda il 16 ottobre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, Lorenzo tornerà alla carica. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il conte chiederà a gran voce e con insistenza, di avere i suoi soldi. I marchesi cercheranno di prendere altro tempo e di ritardare l’apertura del testamento del Barone ma il De La Mata capirà che dietro ai ritardi delle pratiche, c’è il loro zampino. Intanto Curro continuerà a essere molto in difficoltà con Lorenzo.

Anticipazioni La Promessa: Cruz decisa a fermare Lorenzo

Con la morte del Barone, Cruz ed Eugenia dovrebbero ereditare l’ingente ricchezza del loro padre. A beneficiare del denaro del nobile, potrebbe essere anche Curro, il nipote che Don Juan ha allevato personalmente. Proprio questo particolare ha portato Lorenzo De La Mata, a far visita a sua cognata e a suo figlio. Il conte non vede l’ora di mettere le mani all’eredità della moglie e solo quando l’avrà ottenuta, toglierà il disturbo e tornerà a girare per il mondo, lontano dalla sua famiglia. Peccato però che Cruz non abbia alcuna intenzione di permettergli di impadronirsi della parte spettante a sua sorella e stia facendo di tutto per ritardare l’apertura del testamento.

La Promessa Anticipazioni: Lorenzo torna alla carica

Don Lorenzo non riesce a capire come mai siano così lunghe le trafile per aprire il testamento del Barone. Il nobile è morto ormai da tempo e dovrebbero essere state già lette le sue ultime volontà. Stanco di dover rimanere a La Promessa, dove nessuno lo vuole, tornerà alla carica contro la cognata e insisterà affinché possa avere quanto gli spetta. Cruz e Don Alonso vorranno prendere altro tempo ma purtroppo per loro, il conte scoprirà il loro giochetto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Lorenzo lascerà la Promessa?

Don Lorenzo scoprirà che a ritardare l’apertura del testamento sono i marchesi. Il conte sarà furibondo e vorrà immediatamente che smettano di giocare con lui. Il De La Mata non vorrà rimanere un momento in più alla tenuta, soprattutto non dopo aver rivelato a Curro di non essere suo padre e di aver ormai svelato le carte di un imbroglio che nasconde da anni. Ma la lettura delle ultime volontà del Barone, non lascerà né lui né Cruz soddisfatti.

