Beautiful Anticipazioni Puntate dal 16 al 21 ottobre 2023: Steffy e Finn di nuovo insieme. Trionfa l'amore!

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 16 al 21 ottobre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 16 al 21 ottobre 2023, alle ore 13.45 su Canale5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio:

Puntata in onda Lunedì 16 ottobre 2023

Finn è sul jet privato di Bill, in volo verso Montecarlo. Il ragazzo non vede l’ora di raggiungere Steffy, ignara che il suo amato marito sia ancora vivo. La Forrester vaga ancora per la città, in cerca di consolazione. Ridge e Taylor intanto sono arrivati in hotel e aspettano che la figlia torni, per poterla riabbracciare. I due stanno per ricevere una notizia che cambierà le loro vite.

Puntata in onda Martedì 17 ottobre 2023

Dopo aver saputo che Finn è vivo e dopo averlo visto con i loro occhi, Ridge e Taylor accolgono con calore il loro amaro genero. Il ragazzo rivedere i bambini e Kelly è felicissima. Steffy non è ancora tornata e purtroppo è irraggiungibile. Finnegan decide di mettersi alla sua ricerca, anche se dovrà girare per tutto il Principato. Intanto Deacon accoglie Sheila in casa sua, dopo che la donna si è data alla fuga.

Puntata in onda Mercoledì 18 ottobre 2023

A casa di Deacon, Sheila racconta al suo amico quello che è successo e che Finn è vivo. La Carter spera che lo Sharpe accetti di nasconderla ma in quel momento Baker bussa alla porta. A Montecarlo, Finn, Ridge, Taylor e la terapista di Steffy, sono alla ricerca della Forrester. Per trovarla hanno deciso di dividersi.

Puntata in onda Giovedì 19 ottobre 2023

Finn vuole trovare Steffy a ogni costo e come d’istinto si reca verso una chiesa, le cui campane stanno suonando in quel momento. Steffy è proprio là e i due finalmente si rivedono. La Forrester, incredula, corre tra le braccia del marito, speranzosa che non si tratti di un sogno. Intanto Deacon è nel panico. Baker continua a bussare e lui è costretto a nascondere Sheila, per non passare guai.

Puntata in onda Venerdì 20 settembre 2023

Deacon deve mentire a Baker, che gli intima di mettersi in contatto con lui qualora dovesse avere notizie di Sheila. Lo Sharpe è furioso e spaventato. Finirà nei guai per colpa della Carter? Intanto Finn e Steffy non possono credere di essersi riuniti. Questo è un grande momento per tutta la famiglia.

Puntata in onda Sabato 21 ottobre 2023

Finn rivela a Steffy cosa gli è successo e la loro felicità è purtroppo offuscata dalla paura di doversela vedere ancora con Sheila. Lo stesso pensiero lo hanno Brooke e Hope, che non aspettano altro che avere notizie da parte di Ridge. Steffy e suo marito non smettono di baciarsi e attendono di riabbracciare insieme i loro bambini, cosa che avviene poco dopo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.