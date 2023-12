Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 dicembre

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 15 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 dicembre - Hope comprenderà di non essere la benvenuta a casa Forrester. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Steffy farà immediatamente capire alla sorellastra di non volerla tra i piedi, nonostante lei dica e affermi a gran voce, che non ha alcuna intenzione di scatenare una guerra per la custodia di Douglas. La figlia di Ridge sarà però più che convinta che la Logan o peggio le Logan possano mettere i bastoni tra le ruote a tutti e guastare l’armonia – ormai evidente – che si è ricreata tra i suoi genitori e nella sua famiglia. Per lei la battaglia è solo all’inizio. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 15 dicembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 15 dicembre - Zuleyha raggiunge il luogo segreto in cui si trova Umit e caccia il dottor Ihsan, perché non vuole che Umit venga obbligata ad abortire. Quando Demir lo scopre, va su tutte le furie. La moglie gli impone di assumersi le sue responsabilità da padre. Poco dopo, Sevda minaccia il giovane: se non le procurerà del denaro ed un'automobile per fuggire con la figlia, racconterà ai gendarmi dell'omicidio che hanno commesso lei e l'Altun... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 dicembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 15 dicembre 2023 - Catalina dimostrerà a Pia tutto il suo sostegno. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesina, scoperto che la governante dovrà sposarsi il più presto possibile e che aspetta un bambino, sarà solidale con lei e l’aiuterà a organizzare un matrimonio privato e senza fronzoli. Qui la trama completa de La Promessa.

