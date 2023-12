La Promessa Anticipazioni 15 dicembre 2023: Catalina aiuta Pia!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 15 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Catalina si dimostrerà solidale nei confronti di Pia e si proporrà di aiutarla con il suo imminente matrimonio.

Nella puntata de La Promessa in onda il 15 dicembre 2023, alle ore 16.45 su Canale5, Catalina dimostrerà a Pia tutto il suo sostegno. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesina, scoperto che la governante dovrà sposarsi il più presto possibile e che aspetta un bambino, sarà solidale con lei e l’aiuterà a organizzare un matrimonio privato e senza fronzoli.

Anticipazioni La Promessa: Catalina vs Jimena

Catalina ha gelato Jimena intimandole di smetterla di dire bugie e di ingannare suo fratello. La Lujan è certa che sua cognata stia simulando i suoi malori e che voglia solo attirare l’attenzione del marito e di tutta la famiglia. Per Catalina non è più una situazione sopportabile. Jimena deve smetterla e subito. La figlia di Don Alonso non si limiterà a questo e darà il suo contributo anche per proteggere e aiutare Pia.

La Promessa Anticipazioni: Catalina solidale a Pia

Catalina odia le ingiustizie ma soprattutto è l’unica tra i Lujan ad avere sinceramente a cuore la salute dei suoi domestici. Per questo quando scoprirà che Pia è stata costretta a sposare Don Gregorio perché incinta, si presenterà da lei per assicurarle di darle tutto il suo supporto. La ragazza prometterà alla governante di non lasciarla sola in questo momento e di darle una mano a organizzare le sue nozze, nel modo in cui lei desidera.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia non vuole alcuna cerimonia fastosa per il suo matrimonio

Pia sarà molto contenta di ricevere il supporto di Catalina e ringrazierà la ragazza per la sua comprensione. La governante esprimerà il desiderio di non avere alcuna cerimonia fastosa per le sue nozze. Sarà un matrimonio semplice e senza fronzoli, privo di banchetto. D’altronde si tratta di un’unione senza amore e di facciata anche se lei e Don Gregorio dovranno fare credere ai marchesi di avere una relazione. Di certo la verità non potrà venire a galla e la povera Pia potrà solo ringraziare il suo collega per averla salvata dall’ira di Cruz.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 15 dicembre 2023.

