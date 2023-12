Terra Amara Anticipazioni 15 dicembre 2023: Sevda minaccia Demir...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 15 dicembre 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Zuleyha aiuta Umit, Sevda spinge Demir con le spalle al muro...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 15 dicembre 2023, alle 14:10, Zuleyha raggiunge il luogo segreto in cui si trova Umit e caccia il dottor Ihsan, perché non vuole che Umit venga obbligata ad abortire. Quando Demir lo scopre, va su tutte le furie. La moglie gli impone di assumersi le sue responsabilità da padre. Poco dopo, Sevda minaccia il giovane: se non le procurerà del denaro ed un'automobile per fuggire con la figlia, racconterà ai gendarmi dell'omicidio che hanno commesso lei e l'Altun...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha torna sui suoi passi...

Umit è stata trovata, rapita e condotta in un luogo segreto dagli uomini di Demir. Quest'ultimo, inoltre, ha ordinato ad un medico di operarla l'indomani per interrompere la sua gravidanza, volendo che l'ex amante mettesse al mondo il loro bambino. Sevda, in preda al panico, ha deciso di recarsi da Zuleyha per chiederle di mettersi una mano sulla coscienza ed aiutarla a rintracciare la Kahraman; tuttavia, l'ex sarta non se l'è sentita di darle una mano e l'ha mandata via. Poco dopo, però, l'Altun, evidentemente, ci ripensa.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha aiuta Umit!

La nuova signora della tenuta è riuscita a raggiungere in tempo il luogo segreto in cui la rivale in amore viene tenuta prigioniera. Benché - per ovvie ragioni - la disprezzi, Zuleyha non permetterà che venga fatta abortire contro la sua volontà; pertanto, la giovane interviene con durezza per mandare via il medico assoldato dallo Yaman, il dottor Ihsan. Quando lo viene a sapere, il marito perde le staffe. L'Altun, delusa, gli chiede a brutto muso di assumersi una volta per tutte le sue responsabilità, soprattutto quelle da padre.

Sevda ricatta Demir, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 15 dicembre 2023

Demir sta per essere messo davanti ad un aut-aut. La cantante è determinata come non mai a mettersi in fuga con Umit, affinché possano vivere altrove, insieme e felici: se restassero a Cukurova, per loro si metterebbe molto male, specialmente per la figlia. Per tale ragione, Sevda sta ricattando colui il quale ha sempre considerato un figlio: se non le darà dei soldi ed un'automobile per permetterle di scappare con la Kahraman, andrà dai gendarmi per denunciare l'omicidio che hanno recentemente commesso lei e sua moglie. Lo Yaman, pur di non veder finire dietro le sbarre Zuleyha, accetta.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.