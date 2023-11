Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 novembre

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 14 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 novembre 2023 - Deacon sarà sconvolto dalla scoperta che la donna con cui ha passato la notte, è Sheila. Lo Sharpe non crederà ai suoi occhi mentre la Carter lo guarderà con grande soddisfazione. Il suo piano ha funzionato ed è riuscita a bluffare i Forrester, facendo credere a tutti di essere morta. Intanto Ridge, Brooke, Hope, Thomas, Taylor e Steffy continueranno a mantenere le loro posizioni su Douglas e sul suo futuro. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 14 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 14 novembre 2023 - Gaffur non può rincasare per volontà di Saniye, così va a farsi un bagno nella casa di Mujgan ubicata nella tenuta Yaman. La dottoressa sopraggiunge all'improvviso e sorprende l'uomo nella sua abitazione. L'Hekimoglu va da Zuleyha per accusarla di non essere in grado di gestire i servitori. Intanto, Gulten, stanca di Gaffur, si sfoga con Fadik, ma qualcuno origlia la loro conversazione privata... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 novembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 14 novembre 2023 - Petra cercherà di prendersi la sua vendetta su Pia e di liberarsi di lei. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la cameriera confesserà a Cruz quanto scoperto sulla governante e spingerà la marchesa a licenziarla, una volta per tutte. Cosa deciderà di fare la nobile? Punirà la sua domestica per averle mentito? Intanto tra Curro e Lorenzo ci sarà l’ennesimo faccia a faccia ma stavolta sembrerà portare a un equilibrio tra i due. Qui la trama completa de La Promessa.

