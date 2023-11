Terra Amara Anticipazioni 14 novembre 2023: Mujgan trova Gaffur nudo in casa sua!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 14 novembre 2023 su Canale 5 rivelano che Mujgan sorprende Gaffur in casa sua e va su tutte le furie...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 14 novembre 2023, alle 14:10, Gaffur non può rincasare per volontà di Saniye, così va a farsi un bagno nella casa di Mujgan ubicata nella tenuta Yaman. La dottoressa sopraggiunge all'improvviso e sorprende l'uomo nella sua abitazione. L'Hekimoglu va da Zuleyha per accusarla di non essere in grado di gestire i servitori. Intanto, Gulten, stanca di Gaffur, si sfoga con Fadik, ma qualcuno origlia la loro conversazione privata...

Terra Amara Anticipazioni: Saniye caccia Gaffur di casa!

Saniye è un fascio di nervi. Gaffur non fa altro che deluderla, e stavolta l'ha combinata davvero grossa: ha impegnato l'atto di proprietà del terreno che Hunkar aveva deciso di donare a Gulten. Esasperata, il capo dei braccianti è giunta alla conclusione che la cosa migliore da fare fosse mettere il marito alla porta una volta per tutte, così da dargli finalmente una bella lezione.

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan sorprende Gaffur in casa sua!

Gaffur stava vagando disperato per la tenuta, quando ha visto la casa di Mujgan - da tempo disabitata - e gli è venuta un'idea "geniale". L'uomo si è intrufolato nell'abitazione, dove ha trovato un letto caldo ad attenderlo. Ora, invece, Gaffur si sta godendo un bel bagno... quando all'improvviso sopraggiunge la dottoressa. L'Hekimoglu si ritrova il tuttofare nudo nella doccia di casa sua. La giovane è sotto shock.

Gulten si sfoga con Fadik, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 14 novembre 2023

Dopo aver sorpreso Gaffur nella sua abitazione, Mujgan si sta dirigendo come una furia cieca da Zuleyha. Il medico vuole accusare la storica rivale di non essere neanche in grado di gestire i suoi dipendenti. Così, anche Gulten entra a conoscenza di ciò che ha fatto il fratello e, nuovamente delusa, si sfoga con Fadik. La loro conversazione privata, però, non è tanto privata: qualcuno le sta ascoltando...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 13 al 19 novembre 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.