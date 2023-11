Beautiful, Anticipazioni Puntata del 14 novembre 2023: Sheila esce alla scoperto! Il suo piano ha funzionato!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 14 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Sheila è uscita allo scoperto, lasciando Deacon senza parole. Lo Sharpe vorrà spiegazioni e capirà di essersi messo in guai grossi.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 14 novembre 2023, alle ore 13.45, Deacon sarà sconvolto dalla scoperta che la donna con cui ha passato la notte, è Sheila. Lo Sharpe non crederà ai suoi occhi mentre la Carter lo guarderà con grande soddisfazione. Il suo piano ha funzionato ed è riuscita a bluffare i Forrester, facendo credere a tutti di essere morta. Intanto Ridge, Brooke, Hope, Thomas, Taylor e Steffy continueranno a mantenere le loro posizioni su Douglas e sul suo futuro.

Anticipazioni Beautiful: Deacon sconvolto!

La notte di passione passata da Deacon ha rivelato un trucco degno di un grande mago. Lo Sharpe si è reso conto che la donna con cui è stato a letto, è Sheila. La Carter è uscita allo scoperto come un coniglio dal cilindro, lasciando il suo amico completamente senza parole e incapace di capacitarsi di come abbia fatto a giocare uno scherzo così macabro ma anche così funzionante a lui e ai Forrester. Il barista vorrà delle immediate spiegazioni.

Beautiful Anticipazioni: Sheila ha ingannato tutti

Sheila è viva e ha ingannato tutti. La Carter è una vecchia volpe e Deacon ne ha pagato le prime conseguenze. Lo Sharpe non si è accorto per nulla che la donna da cui è stato stregato, è proprio la malefica assassina che sta terrorizzando tutti. Il barista avrà molta paura di essere invischiato in una storia più grande di lui ed essendo in libertà vigilata, di finire persino di nuovo in galera, se qualcuno trovasse la fuggitiva a casa sua. Dovrà convincerla ad andarsene ma prima non potrà fare a meno di chiederle come abbia fatto a far credere di essere morta.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke e Hope pronte a lottare per Douglas

La famiglia Forrester sembra essere totalmente unita per sostenere Thomas nel suo obiettivo di riportare Douglas a casa con lui. Brooke e Hope sono preoccupate. La Logan senior è furiosa con suo marito che, nonostante quello che ha combinato suo figlio in passato, continua a nutrire per lui una certa stima e fiducia. La bionda cercherà di sostenere la figlia, dicendole che mai e poi mai permetterà a suo marito o a chiunque di intromettersi nella custodia del piccolo nipotino acquisito. Riuscirà a vincere una guerra che vede dalla stessa parte e contro di lei, Thomas, Ridge, Steffy, Taylor e persino Eric e Donna?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 18 novembre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.