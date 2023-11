La Promessa Anticipazioni 14 novembre 2023: Petra si vendica di Pia e spinge Cruz a licenziare la governante

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 14 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Petra correrà a informare Cruz della bugia di Pia. La domestica chiederà alla marchesa di licenziare una volta per tutte la governante.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 14 novembre 2023, alle ore 16.40, Petra cercherà di prendersi la sua vendetta su Pia e di liberarsi di lei. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la cameriera confesserà a Cruz quanto scoperto sulla governante e spingerà la marchesa a licenziarla, una volta per tutte. Cosa deciderà di fare la nobile? Punirà la sua domestica per averle mentito? Intanto tra Curro e Lorenzo ci sarà l’ennesimo faccia a faccia ma stavolta sembrerà portare a un equilibrio tra i due.

Anticipazioni La Promessa: Petra pronta a vendicarsi di Pia

Petra ha scoperto che Pia non ha abortito e che sta ingannando tutti. La cameriera ha ottenuto questa preziosa informazione spiando la lite tra Gregorio e Romulo. I due uomini non si sono accorti della sua presenza e hanno continuato a parlare, senza sosta, del grande segreto della governante. Petra non ha creduto alle sue orecchie e ha subito pensato alla grande opportunità che le si è presentata, di liberarsi della sua rivale e di prendere, finalmente il suo posto. Per questo motivo saltellerà allegramente da Cruz, per informarla di tutto.

La Promessa Anticipazioni: Petra spinge Cruz a licenziare Pia

Grandi segreti stanno distruggendo l’equilibrio de La Promessa. Candela ha il cuore a pezzi per quello che le ha confessato Simona mentre Pia sta per rischiare di essere sbattuta fuori dalla tenuta. Petra correrà a informare Cruz di quello che ha scoperto sulla governante e racconterà che la donna non ha abortito e che è ancora incinta. La cameriera spingerà la marchesa a punire la sua rivale per questa terribile bugia e per questo tradimento compiuto nei confronti dei suoi superiori. Ma Cruz cosa deciderà di fare? Darà retta alla sua fedele ombra oppure no? Vi anticipiamo che la nobile affronterà Pia e le chiederà spiegazioni ma non la punirà perché Don Gregorio interverrà a favore della collega, fingendo che sia lui il padre del bambino che porta in grembo e decidendo di sposarla, per non creare scandali.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro e Lorenzo in pace

Tra le tante situazioni complicate che si stanno succedendo a La Promessa, c’è quella che vede Curro in collera con Lorenzo. Il ragazzo ha scoperto che il conte non è il suo vero padre e che non ha alcuna idea di chi lui sia figlio. I due, da sempre in netto contrasto, sembreranno però trovare un punto di incontro. Il De La Mata rivelerà al giovane come è andata tra lui ed Eugenia e gli confesserà come i due si sono sposati. Questa rivelazione avrà il potere di calmare il risentimento del fratellino di Jana e di creare tra padre e figliastro un momento di pace. Durerà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 13 al 17 novembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.