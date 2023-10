Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 ottobre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 13 ottobre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 ottobre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 ottobre 2023 - Liam e Bill saranno pronti a intervenire per salvare Finn dalla furia di Sheila. Padre e figlio, dopo aver sentito tutta la confessione di Li, escogiteranno un piano per raggiungere il dottore e per chiamare la polizia. Dovranno però dividersi per riuscire a centrare l’obiettivo. Intanto Ridge e Taylor, sul jet, attendono di atterrare a Montecarlo e sono contenti che manchi poco al loro ricongiungimento con Steffy. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 13 ottobre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 13 ottobre 2023 - Zuleyha, ormai ufficialmente la nuova signora della villa e di Cukurova, di dedica ai più bisognosi anima e corpo, proprio come in precedenza faceva Hunkar. L'Altun lascia un terreno all'istituto statale per la protezione dell'infanzia. Qui vengono ritrovate delle taniche piene di soldi: sono i trenta milioni di Yilmaz. Behice e Mujgan, non appena lo vengono a sapere, rivendicano il diritto di appropriarsene. Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 ottobre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 13 ottobre 2023 - Curro, dopo aver saputo la verità sulla sua nascita e dopo le minacce di Lorenzo, correrà a raccontare tutto a Jana, con cui si sfogherà. La ragazza gli suggerirà di insistere con Cruz, sicuramente al corrente di qualcosa in più, visto che Eugenia ha partorito mentre era in viaggio con lei. I due ragazzi verranno sorpresi a parlare dalla marchesa e Curro dovrà trattare male Jana, per evitare che la zia scopra il suo rapporto con la domestica. Qui la trama completa de La Promessa.

