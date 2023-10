Beautiful, Anticipazioni Puntata del 13 ottobre 2023: Bill e Liam alla riscossa. Salveranno Finn da Sheila!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 13 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Liam e Bill, dopo aver ascoltato il racconto di Li, correranno a salvare Finn dalla pazzia di Sheila. Ci riusciranno?

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 13 ottobre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Liam e Bill saranno pronti a intervenire per salvare Finn dalla furia di Sheila. Padre e figlio, dopo aver sentito tutta la confessione di Li, escogiteranno un piano per raggiungere il dottore e per chiamare la polizia. Dovranno però dividersi per riuscire a centrare l’obiettivo. Intanto Ridge e Taylor, sul jet, attendono di atterrare a Montecarlo e sono contenti che manchi poco al loro ricongiungimento con Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Li ha salvato Finn ma ora devono fermare Sheila

Liam e Bill sono sconvolti dal racconto di Li. La dottoressa, ormai uscita allo scoperto, ha rivelato loro di aver salvato suo figlio ma finto comunque la sua morte, per salvarlo dalla furia di Sheila e per poterlo curare indisturbata. La donna ha confessato anche di essere finita in un incubo e di aver rischiato di morire per colpa di Sheila, che ha tentato di ucciderla, per avere campo libero. Per questo motivo sì è nascosta nel vicolo, malconcia. Se non fosse stato per Bill, che l’ha trovata, forse ora non sarebbe di nuovo in forze.

Beautiful Anticipazioni: Liam e Bill pronti a intervenire

Bill e Liam chiederanno un’ultima informazione a Li, ovvero se sia in grado di portarli all’appartamento dove si trovano Finn e Sheila. La donna confermerà di saperci arrivare e Bill sarà pronto ad accompagnarla mentre Liam rimarrà alla villa per chiamare Baker e informarlo di questa scottante verità. Padre e figlio si separeranno e si ricongiungeranno una volta che avranno trovato Finn. Bill e Li correranno dal ragazzo e la Carter rimarrà ovviamente senza parole nel vedere la sua nemica e lo Spencer, giungere come falchi su di lei. Liam invece faticherà a mettersi in contatto con Baker – che gli risponderà tardissimo – e verrà raggiunto da Hope che sbiancherà nel sapere che il dottor Finnegan è vivo e vegeto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge e Taylor stanno per atterrare a Montecarlo

Ridge e Taylor saranno ancora sul jet e in dirittura d’arrivo a Montecarlo. La Hayes rivelerà all'ex marito di aver sognato Finn vivo e Steffy felice e una piccola lacrimuccia solcherà il suo viso. Intanto Bill e Li arriveranno dal Finnegan, sconvolgendo Sheila, che si troverà braccata. Finn riabbraccerà sua madre, felice di averla incontrata di nuovo e finalmente sereno. Ma l’incubo sarà davvero finito?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 14 ottobre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.