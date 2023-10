La Promessa Anticipazioni 13 ottobre 2023: Curro scatena la sua ira su Jana... ma è una finta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 13 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Curro sarà costretto a trattare male Jana per non far insospettire Cruz.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 13 ottobre 2023, alle ore 16.40, ci rivelano che Curro, dopo aver saputo la verità sulla sua nascita e dopo le minacce di Lorenzo, correrà a raccontare tutto a Jana, con cui si sfogherà. La ragazza gli suggerirà di insistere con Cruz, sicuramente al corrente di qualcosa in più, visto che Eugenia ha partorito mentre era in viaggio con lei. I due ragazzi verranno sorpresi a parlare dalla marchesa e Curro dovrà trattare male Jana, per evitare che la zia scopra il suo rapporto con la domestica.

Anticipazioni La Promessa: Curro racconta a Jana quello che ha scoperto

Curro ha scoperto che Lorenzo non è suo padre e il conte lo ha minacciato di tenere la bocca chiusa e di non rivelare a nessuno la verità sulla sua nascita. Il nobile è stato chiaro: se qualcuno dovesse venire a sapere che lui è un figlio illegittimo, rischierebbe di vivere nella vergogna e di farci cadere pure Eugenia. Curro ha incassato il colpo e piuttosto colpito da quanto sta succedendo, troverà di nuovo una spalla su cui piangere, in Jana. Il ragazzo le racconterà per filo e per segno cosa è accaduto e le rivelerà di essere molto preoccupato.

La Promessa Anticipazioni: Jana spinge Curro a indagare più a fondo

Curro sarà molto in ansia per il suo futuro. Il ragazzo vorrebbe sapere chi è il suo vero padre ma si è ritrovato con le mani legate, impossibilitato a fare qualsiasi mossa. Jana gli consiglierà di indagare più a fondo. La ragazza è sicura che qualcosa non torni e che Cruz sappia molto più di quanto voglia dire. Eugenia ha partorito mentre era in viaggio con lei, possibile che non abbia saputo nient’altro sulla gravidanza della sorella? La domestica spronerà il giovane conte a non mollare la presa su questa storia.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro tratta male Jana… per proteggerla

Curro e Jana parleranno a lungo di Lorenzo e Cruz e del mistero intorno al vero padre del conte. I due ragazzi verranno però interrotti dalla marchesa, che non gradirà per nulla che il suo nipotino si intrattenga in chiacchiere con una domestica e peggio ancora con Jana. Curro sarà quindi costretto a trattare male la cameriera, per convincere la zia che tra loro non ci sia assolutamente nessun tipo di buon rapporto. Più tardi spiegherà a Jana tutto e le dirà di aver dovuto agire così, per proteggere entrambi.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.