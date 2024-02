Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 febbraio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 12 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 febbraio 2024 - Thomas sta ripensando a ciò che ha fatto: ha utilizzato un'app che gli ha permesso di effettuare la telefonata al Servizio Tutela Minori con la voce di Brooke, incastrandola. Intanto, quest'ultima sta ribadendo a Bill che non le interessa della sua proposta. La Logan senior non ha intenzione di dare un'altra chance al magnate, perché anche se adesso Ridge ha rinunciato a loro, lei non ci rinuncerà mai. Carter, invece, sta facendo una confessione a dir poco scottante a Katie. L'avvocato ammette tristemente che la sua love story con Quinn è ormai giunta al capolinea. Lei ha preso la decisione di lasciarlo e di andare via... Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 12 febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 12 febbraio 2024 - Sermin non è la sola ad essere assetata di vendetta. Colak, uno dei più potenti e spietati signori di Cukurova, sta per tornare in libertà dopo aver scontato diciotto anni di carcere, e giura che annienterà tutti i suoi nemici. Colak, anzitutto, pretende di rientrare in possesso delle sue terre, specialmente quelle che gli sono state sottratte indebitamente. Ad esempio, Demir se ne era appropriato in modo illegittimo.Quando la vedova di quest'ultimo lo viene a sapere, dichiara di non avere la minima intenzione di chinare il capo davanti al malvivente. Zuleyha minaccia persino di trascinarlo in tribunale! Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 febbraio 2024 - Salvador perderà letteralmente la testa. Il ragazzo stanco delle insistenze di Maria, si sfogherà con Lope, colpevole di averlo messo “nei guai” con la Fernandez, facendole credere che fosse stato lui a regalarle il carillon e l’anello. L’ex soldato sarà furioso con il suo amico e lo inviterà a dire la verità alla giovane cameriera, che finalmente la smetterà di tormentarlo con richieste che lui non può esaudire. Qui la trama completa de La Promessa.

