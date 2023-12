Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 dicembre

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 12 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 dicembre - Brooke tenterà di convincere Ridge non solo a cambiare idea su Thomas e a schierarsi dalla parte delle Logan ma anche a non trasferirsi a casa di Eric per controllare suo figlio. La bionda sarà sempre più preoccupata che suo marito la lasci di nuovo sola e continui a frequentare Taylor. Intanto Deacon riuscirà a fermare Sheila ma si troverà a gestire una situazione molto complicata, che rischierà di metterlo in grande difficoltà con Steffy. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 dicembre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 12 dicembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 12 dicembre - Fekeli vuole adottare il piccolo Kerem Ali. Tuttavia, ha il forte timore che non ci riuscirà, dato che la defunta Mujgan ha ancora due parenti prossimi in vita, ossia la madre ed il fratello, i quali potrebbero avanzare diritti sul bambino... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dall'11 al 17 dicembre 2023.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 dicembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 dicembre 2023 - Cruz non riuscirà più a sopportare la presenza di Elisa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa inorridirà nel vedere la Baronessa e Lorenzo discutere senza ritegno. La marchesa cercherà di riportare la calma ma soprattutto di ristabilire le buone maniere tra gli ospiti della sua casa. La nobildonna farà un buco nell’acqua visto che Elisa, dopo essere stata rimproverata, le ricorderà della sua storia d’amore focosa con Don Alonso, scatenando in Cruz ancora più gelosia. La madre di Manuel comincerà a essere insofferente alla presenza della Gazalema. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 15 dicembre 2023.