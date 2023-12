La Promessa Anticipazioni 12 dicembre 2023: Cruz è inorridita. Elisa sta oltrepassando ogni limite!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 12 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Cruz cercherà di riportare la calma alla tenuta ma Elisa non avrà alcuna intenzione di darle retta. La Baronessa la sfiderà apertamente!

Nella puntata de La Promessa in onda il 12 dicembre 2023, alle ore 16.45 su Canale5, Cruz non riuscirà più a sopportare la presenza di Elisa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa inorridirà nel vedere la Baronessa e Lorenzo discutere senza ritegno. La marchesa cercherà di riportare la calma ma soprattutto di ristabilire le buone maniere tra gli ospiti della sua casa. La nobildonna farà un buco nell’acqua visto che Elisa, dopo essere stata rimproverata, le ricorderà della sua storia d’amore focosa con Don Alonso, scatenando in Cruz ancora più gelosia. La madre di Manuel comincerà a essere insofferente alla presenza della Gazalema.

Cruz inorridita dallo scontro tra Elisa e Lorenzo

L’apertura del testamento ha umiliato Lorenzo e l’arrivo di Elisa gli ha dato il colpo di grazia. La donna ha subito messo in chiaro di essere arrivata alla tenuta per prendersi quello che le spetta. Questo atteggiamento ha ovviamente fatto scattare il De La Mata, che ha aggredito la nuova arrivata. Lo scontro tra i due ha assunto dei toni tanto violenti da inorridire Cruz, che deciderà di prendere immediati provvedimenti.

Cruz cerca di riportare la calma alla tenuta

Cruz è sempre molto attenta a che non si scateni alcuno scandalo nella sua casa e che nessuno venga a sapere dei problemi dei marchesi de Lujan. La vergogna e le malelingue non devono in nessun modo scalfire la sua famiglia e questo perché nessuno deve mettere in dubbio il loro buon nome. Lo scontro tra Elisa e Lorenzo ha rischiato di mettere tutto in pericolo. La marchesa cercherà di riportare la tranquillità alla tenuta e imporrà a entrambi i suoi ospiti le regole della buona educazione e dell’etichetta. Elisa però non intenderà darle retta o meglio coglierà l’occasione di ricordarle un piccolo e fastidioso particolare.

Elisa ricorda a Cruz della sua storia d'amore con Alonso

Elisa coglierà ogni occasione per ricordare a Cruz della sua relazione con Don Alonso. La Baronessa non si darà proprio una regola e continuerà a tormentare la marchesa con i racconti della passione che, in passato, c’è stata tra lei e suo marito. Questo farà scoppiare l’ira e la gelosia di Cruz, che non riuscirà più a sopportarla e che cercherà di avere da Alonso una mano per zittire la sua vecchia amante.

