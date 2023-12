Terra Amara Anticipazioni 12 dicembre 2023: Fekeli è terrorizzato!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 12 dicembre 2023, alle 14:10, Fekeli vuole adottare il piccolo Kerem Ali. Tuttavia, ha il forte timore che non ci riuscirà, dato che la defunta Mujgan ha ancora due parenti prossimi in vita, ossia la madre ed il fratello, i quali potrebbero avanzare diritti sul bambino...

Terra Amara Anticipazioni: La morte di Mujgan...

Mujgan è salita sull'aereo diretta ad Istanbul per cogliere al volo un'imperdibile offerta lavorativa, ma anche per provare a lasciarsi alle spalle una volta per tutte le pene amorose che le avevano fatto andare il cuore in frantumi. Purtroppo, tuttavia, invece di trovare un po' di serenità, con questo viaggio la sfortunata dottoressa ha trovato la morte. Il velivolo è precipitato, e nessuno dei passeggeri è riuscito a sopravvivere al disastro aereo. Tutti quelli che la conoscevano sono ancora sotto shock, incapaci di rassegnarsi all'idea che non potranno mai più rivedere l'Hekimoglu.

Terra Amara Anticipazioni: Fikret fallisce...

Senza ombra di dubbio, nessuno sta soffrendo tanto quanto Fikret. Quest'ultimo non riesce a darsi pace, e non soltanto perché costretto a dire addio per sempre alla donna amata prematuramente, ma anche perché il senso di colpa lo divora. Fikret non fa che pensare che avrebbe dovuto spendere le proprie energie ad amare Mujgan, anziché ad odiare Demir. Ed è nel tentativo di riscattarsi che il giovane ha deciso di sotterrare l'ascia di guerra e provare a tendere una mano al fratellastro... che, però, non sembra così propenso ad assecondarlo.

Fekeli sta incassando un altro duro colpo con cui la vita l'ha sorpreso . Dopo aver seppellito l'amata Hunkar e l'adorato Yilmaz, adesso l'uomo ha dovuto fare lo stesso con quella che ormai considerava una figlia. Fekeli è distrutto dal dolore, ma sa di non avere il tempo per crogiolarsi: deve pensare al piccolo Kerem Ali, rimasto precocemente orfano di entrambi i genitori. Come rivela a Lutfiye, l'imprenditore è determinato come non mai ad adottare il bambino, affinché sia il nipote anche per la legge. Tuttavia, Fekeli sa che potrebbe esserci un problema. L'Hekimoglu ha ancora due parenti in vita, la madre ed il fratello, i quali potrebbero decidere di far valere i loro diritti su Kerem Ali...

