Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 ottobre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 12 ottobre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 ottobre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 ottobre 2023 - Bill e Liam saranno sconvolti dal racconto di Li. La dottoressa rivelerà loro di essere stata vittima della furia di Sheila e che Finn è miracolosamente vivo. Gli Spencer non riusciranno a crederci e si faranno spiegare come sia stato possibile salvare il ragazzo. Intanto sul jet, Taylor e Ridge non vedranno l’ora di arrivare a Montecarlo e la Hayes si rammaricherà di non aver capito quanto male stesse sua figlia. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 14 ottobre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 12 ottobre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 12 ottobre 2023 - la raccolta fondi organizzata da Zuleyha e da Sermin riscuote un grande successo. L'asta benefica degli abiti della defunta Hunkar si svolge nel migliore dei modi possibili, e la nuova signora della tenuta ne è molto felice. Intanto, viene finalmente svelato il mistero sull'eredità scomparsa di Yilmaz: i trenta milioni di lire vengono ritrovati... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 9 al 14 ottobre 2023.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 ottobre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 ottobre 2023 - Curro deciderà di affrontare Lorenzo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo, sconvolto dalla verità, vorrà parlare con suo padre e gli chiederà spiegazioni sulla sua nascita. Il conte confermerà le parole di Cruz e gli confesserà di aver sempre saputo tutto. Poi gli intimerà di non dire nulla su di loro e lo minaccerà di tenere la bocca chiusa. Non gli converrà infatti rivelare di essere in figlio illegittimo, di cui non si sa chi sia il padre. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 9 al 13 ottobre 2023.