La Promessa Anticipazioni 12 ottobre 2023: Lorenzo minaccia Curro. La verità su di loro non dovrà mai essere scoperta!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 12 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Lorenzo minaccerà Curro di non dire nulla sulla sua nascita e di mantenere il loro segreto.

Nella puntata de La Promessa in onda il 12 ottobre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, Curro deciderà di affrontare Lorenzo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo, sconvolto dalla verità, vorrà parlare con suo padre e gli chiederà spiegazioni sulla sua nascita. Il conte confermerà le parole di Cruz e gli confesserà di aver sempre saputo tutto. Poi gli intimerà di non dire nulla su di loro e lo minaccerà di tenere la bocca chiusa. Non gli converrà infatti rivelare di essere in figlio illegittimo, di cui non si sa chi sia il padre.

Anticipazioni La Promessa: Curro affronta Lorenzo

Curro è sconvolto. Cruz gli ha rivelato che Lorenzo non è il suo vero padre e ha confermato la tesi di Jana. Il ragazzo vorrebbe scoprire tutto sulla sua nascita ma è evidente che chiedere a Eugenia non sia possibile. Il giovane conte deciderà di affrontare il suo finto padre, per avere conferma di quanto ha scoperto ma soprattutto per avere maggiori informazioni a riguardo. Rimarrà però nuovamente deluso dal comportamento del De La Mata, che sarà sempre gelido e senza cuore.

La Promessa Anticipazioni: Lorenzo minaccia Curro di tenere la bocca chiusa

Lorenzo confermerà a Curro di non essere suo padre e il ragazzo ovviamente non ne sarà stupito ma ci rimarrà comunque di stucco. Avrebbe infatti preferito che il padre smentisse quanto detto dalla zia. Il conte però non si limiterà a questo ma metterà in guardia il giovane, minacciandolo di non dire a nessuno quanto ha scoperto. Lorenzo farà capire a Curro che se questa notizia dovesse uscire dalla tenuta, loro due ed Eugenia, finirebbero per vivere nella vergogna. Dopo di che aggiungerà di non avere per nulla idea di chi sia il suo vero genitore e di non aver mai indagato.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Lorenzo mente?

Don Lorenzo sarà molto chiaro con Curro. Il ragazzo non dovrà lasciarsi sfuggire la verità sulla sua nascita, altrimenti finiranno per vivere nel disonore. Ma il conte potrebbe mentire o meglio potrebbe voler fare il proprio interesse. Se Curro rivelasse di non essere suo figlio, lui potrebbe non ereditare nulla dal Barone ed essere estromesso dal testamento. Una spiacevole sorpresa lo attenderà comunque all’apertura delle carte lasciate dal padre di Cruz, la cui lettura spiazzerà tutti.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 9 al 13 ottobre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.