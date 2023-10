Beautiful, Anticipazioni Puntata del 12 ottobre 2023: Liam e Bill sconvolti dal racconto di Li!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 12 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Li racconterà a Liam e Bill cosa le è successo ma soprattutto dirà loro che Finn è vivo ma in balia di Sheila.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful, in onda il 12 ottobre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Bill e Liam saranno sconvolti dal racconto di Li. La dottoressa rivelerà loro di essere stata vittima della furia di Sheila e che Finn è miracolosamente vivo. Gli Spencer non riusciranno a crederci e si faranno spiegare come sia stato possibile salvare il ragazzo. Intanto sul jet, Taylor e Ridge non vedranno l’ora di arrivare a Montecarlo e la Hayes si rammaricherà di non aver capito quanto male stesse sua figlia.

Anticipazioni Beautiful: Liam e Bill sconvolti dal racconto di Li

Liam ha trovato Li a casa di suo padre e ovviamente è rimasto sconvolto dal sapere che la misteriosa donna salvata da Bill, è la suocera di Steffy. Il ragazzo, dopo averle detto chi è, cercherà di mettere a proprio agio la dottoressa e la spingerà a raccontare cosa le sia successo e perché sia finita nei guai. Li farà il nome di Sheila e comincerà a spiegare di essere finita nella sua rete, dopo aver scoperto che Finn è vivo.

Beautiful Anticipazioni: Li rivela a Liam e Bill che Finn è vivo

Li rivelerà a Liam e Bill che Finn è vivo. La dottoressa racconterà per filo e per segno cosa è successo dopo la sparatoria e dirà loro di aver finto la sua morte, per salvarlo da Sheila e per curarlo, da sola, senza intromissioni da parte di nessuno. I due Spencer saranno senza parole ma capiranno, finalmente, perché la donna non ha voluto organizzare alcun funerale e perché abbia sempre eluso ogni domanda. Li dirà loro anche che la Carter l’ha scoperta e ha cercato di farla fuori, quando ha capito che non le avrebbe mai permesso di stare vicino al loro figlio.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor e Ridge sperano di arrivare presto a Montecarlo

Mentre Li continuerà a raccontare a Liam e Bill come si sono svolti i fatti e gli Spencer cominceranno a pensare a un modo per fermare Sheila – che continuerà a tenere in scacco Finn - Taylor e Ridge saranno in viaggio, desiderosi di arrivare il prima possibile a Montecarlo. La Hayes si rammaricherà di non essersi accorta subito dei problemi di Steffy e di aver creduto davvero che la figlia stesse bene. Ridge la rincuorerà e la spingerà a non pensare a quanto successo ma di tenere i nervi saldi, per quando saranno nel Principato.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.