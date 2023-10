Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 ottobre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 11 ottobre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 ottobre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 ottobre 2023 - Taylor e Ridge si alzeranno in volo verso Montecarlo, pronti a raggiungere Steffy e darle una mano. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due, preoccupati per le condizioni di salute della figlia, vorranno darle tutto il supporto possibile, per farla guarire e tornare a sorridere. Intanto Finn continuerà a lottare contro Sheila, sempre più convinta che il ragazzo debba stare con lei e che si debba far curare dalla sua mamma mentre a casa di Bill, Liam riconoscerà Li. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 11 ottobre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 11 ottobre 2023 - Gulten e Cetin, seppur a malincuore, lasciano il nido d'amore, ossia la casa che aveva regalato loro Yilmaz prima di morire. Dopotutto, Mujgan vuole trasferircisi, ed ha tutto il diritto di farlo, dato che l'ha ereditata dal marito defunto. Intanto, Zuleyha, grazie all'aiuto di Sermin, organizza una raccolta fondi in onore della memoria della compianta Hunkar... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 ottobre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 ottobre 2023 - Curro prenderà coraggio e affronterà la paura della verità. Il ragazzo chiederà a Cruz se Lorenzo sia suo padre. La marchesa lo gelerà con la sua risposta e gli confermerà quando sospettato da Jana: il conte non è il suo vero genitore. La donna gli dirà di non avere idea di chi sia davvero figlio e che solo Eugenia ne è al corrente. Per il ragazzo sarà un duro colpo. Qui la trama completa de La Promessa.

