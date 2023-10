La Promessa Anticipazioni 11 ottobre 2023: Curro distrutto. Jana aveva ragione su Lorenzo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l'11 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Cruz rivelerà a Curro che Lorenzo non è il suo vero padre. Per il ragazzo sarà uno shock.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l’11 ottobre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, ci rivelano che Curro prenderà coraggio e affronterà la paura della verità. Il ragazzo chiederà a Cruz se Lorenzo sia suo padre. La marchesa lo gelerà con la sua risposta e gli confermerà quando sospettato da Jana: il conte non è il suo vero genitore. La donna gli dirà di non avere idea di chi sia davvero figlio e che solo Eugenia ne è al corrente. Per il ragazzo sarà un duro colpo.

Anticipazioni La Promessa: Curro prende coraggio e decide di sapere la verità

Curro si è infuriato contro Jana, colpevole di avergli messo una pulce nell’orecchio, fastidiosissima. La cameriera, sicura che lui sia suo fratello Marcos, gli ha confidato di avere il dubbio che Lorenzo non sia suo padre e che per questo lo tratti in malo modo. Il ragazzo non ci ha voluto credere ma poi, con il tempo, ha cominciato a pensare che l’idea della domestica, potrebbe non essere del tutto sbagliata. Prenderà quindi coraggio e si recherà da Cruz, alla ricerca della verità.

La Promessa Anticipazioni: Cruz rivela a Curro che Lorenzo non è suo padre

Curro chiederà alla zia se è al corrente di qualche segreto relativo alla sua nascita. Il ragazzo sarà più chiaro e le domanderà se per caso Lorenzo non sia il suo vero padre. La marchesa non si lascerà sfuggire l’occasione di dire al ragazzo che il conte, marito di sua sorella, non ha nulla a che fare con lui e che quindi non è il suo vero genitore. La donna gelerà il sangue del nipote e non tradirà alcun tipo di dispiacere, nel dargli una notizia così terribile, anzi rincarerà la dose.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz non ha idea di chi sia il vero padre di Curro

Cruz sarà spietata con Curro. La marchesa non si farà scrupolo di infastidire il nipote e gli dirà non solo che Lorenzo non è il suo vero padre ma anche che non sa di chi sia davvero figlio. Gli confesserà di non averlo mai saputo e che la sola persona in grado di dargli risposte, è Eugenia, sua madre. Curro non riuscirà proprio a crederci e penserà di chiedere conferma a Lorenzo.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.