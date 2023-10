Terra Amara Anticipazioni 11 ottobre 2023: Gulten e Cetin cacciati di casa!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 ottobre 2023, alle 14.10, Gulten e Cetin, seppur a malincuore, lasciano il nido d'amore, ossia la casa che aveva regalato loro Yilmaz prima di morire. Dopotutto, Mujgan vuole trasferircisi, ed ha tutto il diritto di farlo, dato che l'ha ereditata dal marito defunto. Intanto, Zuleyha, grazie all'aiuto di Sermin, organizza una raccolta fondi in onore della memoria della compianta Hunkar...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan prende le distanze da Fikret...

Mujgan e Fikret si sono baciati, e da quel momento niente è stato più lo stesso. La dottoressa, dalla morte di Yilmaz, ha cominciato ad aprirsi all'eventualità che potesse nascere un sentimento tra loro, però, ancora scottata dall'esperienza negativa con il marito, ed ancora affranta per la sua morte, preferiva andarci cauta. Alla fine, nonostante questi presupposti, l'Hekimoglu non ha potuto far altro che cedere alle richieste del proprio cuore, che faceva a gran voce il nome di Fikret. Dopo il loro avvicinamento, tuttavia, la giovane si è ritratta in fretta e furia...

Terra Amara Anticipazioni: Gulten e Cetin lasciano il loro nido d'amore...

Mujgan continua a pensare che sia sbagliato provare qualcosa per il nipote di Fekeli: è rimasta vedova da poco, benché in realtà il matrimonio con l'Akkaya fosse finito da tempo. Pertanto, il medico ha deciso di lasciare la casa del suocero, così da non dover vivere sotto lo stesso tetto di Fikret: stargli tanto vicina è pericoloso. L'Hekimoglu, allora, ha dovuto chiedere a Gulten e a Cetin di sgombrare l'appartamento che lei ha ereditato dal defunto consorte, perché bisognosa di trasferirsi lì. I novelli sposi, che avevano da poco dato avvio ad una convivenza nell'abitazione che aveva regalato loro Yilmaz, si vedono costretti ad abbandonare il nido d'amore...

Zuleyha organizza un'asta, nelle Anticipazioni di Terra Amara dell'11 ottobre 2023

Per tutti ormai Zuleyha è ufficialmente la nuova signora della villa e di Cukurova. La giovane, infatti, ha deciso di raccogliere l'eredità della compianta Hunkar, tanto che, oltre ad abbigliarsi allo stesso modo, ha persino ripreso in mano le tradizioni che lei aveva creato. Anzitutto, all'Altun stanno a cuore i più bisognosi, e così, proprio come Hunkar, spesso e volentieri si dedica a loro attraverso delle opere di bene. Dopo aver organizzato il matrimonio collettivo per coloro i quali non avevano la possibilità di sposarsi, ora l'ex sarta, con l'aiuto di Sermin, organizza un'asta benefica con gli abiti della suocera...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.