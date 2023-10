Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda l'11 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che mentre Taylor e Ridge saranno in volo verso Steffy e Finn lotterà ancora per allontanarsi da Sheila, Liam arriverà da Bill e troverà Li.

Nella puntata di Beautiful in onda l’11 ottobre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Taylor e Ridge si alzeranno in volo verso Montecarlo, pronti a raggiungere Steffy e darle una mano. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due, preoccupati per le condizioni di salute della figlia, vorranno darle tutto il supporto possibile, per farla guarire e tornare a sorridere. Intanto Finn continuerà a lottare contro Sheila, sempre più convinta che il ragazzo debba stare con lei e che si debba far curare dalla sua mamma mentre a casa di Bill, Liam riconoscerà Li.

Anticipazioni Beautiful: Ridge e Taylor in volo verso Steffy

Dopo aver liquidato e rimesso al suo posto Deacon, che vuole una storia d’amore con lei, Taylor ha raggiunto Ridge all’aeroporto, per raggiungere insieme Steffy. I due sono pronti a correre dalla loro bambina a Montecarlo, per darle tutto il supporto possibile e farla tornare a sorridere. Gli ex coniugi Forrester sono molto spaventati di come si stanno mettendo le cose per la giovane Forrester, che ha deciso di chiedere aiuto a una clinica psichiatrica, per rimettersi in senso e affrontare il dolore per la perdita di Finn.

Beautiful Anticipazioni: Sheila non molla la presa su Finn

Mentre Taylor e Ridge saranno in ansia per Steffy e non vedranno l’ora di arrivare a Montecarlo, per correre da Steffy, Finn – vivo e vegeto – cercherà di convincere Sheila a lasciarlo andare. Per il ragazzo sarà sempre più una battaglia persa, visto che la sua pazza mamma non ha alcuna intenzione di permettergli né di uscire dalla stanza in cui lo tiene segregato né di mettersi in contatto con sua moglie. Per il dottore sarà un vero tormento ma la soluzione ai suoi problemi sta per arrivare.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam riconosce Li a casa di Bill

Bill si sta occupando della sconosciuta che ha salvato nel vicolo. Lo Spencer spera di poter scoprire chi sia ma lei non intende rivelargli la sua identità. A svelare il mistero ci penserà Liam. Il ragazzo, dopo aver parlato lungamente con suo fratello, raggiungerà suo padre alla villa e scoprirà che la misteriosa ospite del suo papà non è altri che Li, la madre di Finn e suocera di Steffy. Il giovane sarà sconvolto, così come lo sarà Bill. I due le chiederanno immediatamente cosa le sia successo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.