Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 novembre 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 novembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 19 novembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia di Ilgaz e Ceylin, protagonisti dell'appassionante Serial Turco. In seguito, alle 16.40, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 novembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 novembre 2024 - doppio tradimento a Roma! Liam finirà tra le braccia di Steffy, dopo aver visto Hope baciare Thomas. Lo Spencer sarà talmente sconvolto dall’aver visto sua moglie avvicinare le labbra a quelle del suo nemico che, quando si troverà davanti alla Forrester non saprà trattenersi e farà lo stesso con lei. Questo sarà un gesto dettato dal momento e dal desiderio di vendetta o nasconderà qualcos’altro? Il figlio di Bill lascerà Roma su un volo di linea e senza farsi vedere mentre gli altri si recheranno in aeroporto per prendere il jet con cui sono arrivati. Tutti tranne Brooke e Ridge che faranno ritardo, coinvolti come saranno dal loro ritorno di fiamma. Steffy e Thomas riveleranno di non aver intenzione di scombinare loro i piani e di aver imparato la lezione... Qui la trama completa di Beautiful.

Segreti di Famiglia: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 novembre 2024

Nella puntata di Segreti di Famiglia di oggi - 19 novembre 2024 - Ceylin ed Ilgaz fanno irruzione nell'abitazione di Meltem per salvare Elif. Ed infatti, i due arrivano proprio quando la madre sta somministrando alla figlia una misteriosa sostanza. Allora Elif viene trasportata subito in ospedale, dove viene fuori che ha davvero rischiato grosso. Ilgaz convalida l'arresto di Meltem. Intanto, dopo aver vinto la gara di nuoto con la sua squadra, Parla, tenuta in pugno da Engin, tenta il suicidio. Aylin, sconvolta, trova un biglietto anonimo nella sua tasca; quando lo mostra a Ceylin, quest'ultima si rende conto che c'è lo zampino del detenuto... Qui la trama completa della puntata di Segreti di Famiglia.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 novembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 19 novembre 2024 - Cemile, in allarme per quello che è accaduto e che sarebbe potuto accadere a Zeynep, Sakine e Nermin, sta mettendo Mehdi al corrente della sparatoria. La rossa sa che il fratello non c'entra niente con questa storia, ma sa anche che c'è qualcuno che pensa che sia coinvolto; pertanto, lo spinge a farsi avanti e a chiarire quanto prima le cose. Mehdi le dà ascolto, si presenta al commissariato e rilascia una testimonianza. Qui, però, sta per succedere qualcosa d'inaspettato, e che complicherà ulteriormente la situazione: il meccanico si ritroverà faccia a faccia con l'ex moglie e con l'odiato Baris... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 19 novembre 2024 - Maria e Don Romulo stanno facendo di tutto per realizzare i desideri dei domestici ma hanno trovato un avversario molto capace. La Fernandez e il nostro amato maggiordomo in grandissima difficoltà con Don Lorenzo. Il Capitano ignorerà le loro richieste e farà muro per evitare che la servitù l’abbia vinta. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano anche che i domestici, furiosi per questo atteggiamento da parte dei nobili, intensificheranno lo sciopero e i marchesi rischieranno di mangiare una cena fredda. Catalina e Pelayo renderanno le cose meno gravose per tutti. I due ragazzi riveleranno alla famiglia che il loro matrimonio sarà imminente. Intanto Salvador, scoperto che Lope e Vera si sono finalmente dichiarati, si complimenterà con lui mentre Manuel troverà una strana e inaspettata sintonia con il De La Mata... Qui la trama completa de La Promessa.

