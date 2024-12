Beautiful, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5, Beautiful, My Home My Destiny, e quella di Rete 4, La Promessa, per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 dicembre 2024.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 27 dicembre 2024

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 27 dicembre 2024 - rivedremo Brooke e Ridge riflettere sugli ultimi eventi che hanno scosso la loro famiglia, da Roma in poi. La Logan ammetterà che Thomas si è comportato molto bene con Hope, rispettando le promesse che ha fatto sia alla ragazza che a tutta la sua famiglia. Deciderà quindi di andare a trovarlo per ringraziarlo personalmente e il suo compagno ne sarà molto felice. Purtroppo però la bionda comprenderà di aver fatto la scelta peggiore che potesse fare. Arrivata nella dimora del giovane stilista, scoprirà sua figlia a letto con lui. Intanto Steffy e Finn continueranno a ritenersi molto fortunati per essere riusciti a superare tutte le difficoltà causate da Sheila...

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 dicembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 27 dicembre 2024 - Benal, terrorizzata da Mehdi, cerca rifugio a casa di Zeynep. Qui la donna viene accolta calorosamente da tutte le donne. Intanto, Cemile e Nuh hanno deciso che è tempo di trasferirsi: vogliono ricominciare altrove, da soli. Mehdi, invece, sta mettendo in discussione le sue decisioni, ma Nuh sembra essere piuttosto indifferente alle sue parole. Nel frattempo, Ozelm continua a contrastare Baris e alla sua amata, alimentando così le tensioni tra le famiglie...

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 dicembre 2024 - Cruz – dopo aver ascoltato la verità da Abel – si convincerà a spalleggiare su figlio. La marchesa vorrà ottenere l'annullamento del matrimonio tra Jimena e Manuel e cercherà di prendere tempo con il Duca, ottenendo però solo due giorni. Intanto Catalina chiederà a Don Lorenzo di dirle se fosse o meno al corrente dei traffici del suo fidanzato. Il Capitano negherà di averlo mai saputo e poi, dopo aver scoperto che Pelayo ha lasciato le armi a Mr. Cavendish senza che questi lo pagasse, pretenderà dal conte un risarcimento. Maria chiederà a Pia di aiutare Salvador e fare da intermediaria tra lui e Don Romulo. Jimena, sempre più ossessionata da sapere chi sia l'amante di suo marito, sequestrerà la Fernandez nella sua stanza e la minaccerà di non farla mai più uscire se lei non le dirà la verità. Martina negherà a sua madre di avere un confronto e si comporterà in modo sempre più maleducato...

