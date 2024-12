My Home My Destiny 2 Anticipazioni 27 dicembre 2024: Mehdi abbandonato da tutti, anche da Cemile!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 27 dicembre 2024 su Canale 5 rivelano che Mehdi si ritrova tutto solo: persino Cemile ha deciso di andare a vivere altrove...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono sensazionali. Nell'episodio in onda il 27 dicembre 2024, Benal, terrorizzata da Mehdi, cerca rifugio a casa di Zeynep. Qui la donna viene accolta calorosamente da tutte le donne. Intanto, Cemile e Nuh hanno deciso che è tempo di trasferirsi: vogliono ricominciare altrove, da soli. Mehdi, invece, sta mettendo in discussione le sue decisioni, ma Nuh sembra essere piuttosto indifferente alle sue parole. Nel frattempo, Ozelm continua a contrastare Baris e alla sua amata, alimentando così le tensioni tra le famiglie...

My Home My Destiny Anticipazioni: Benal cerca rifugio a casa di Zeynep!

Benal ha seriamente temuto per la sua vita, e per quella della piccola Mujgan. Mehdi, infatti, ha nuovamente dato prova di essere un uomo dall'atteggiamento estremamente controllante e dalla natura esageratamente violenta, stavolta, però, la sua vittima non è stata Zeynep. Nel momento in cui è venuto a sapere che era sul punto di fuggire di nascosto con la loro figlioletta, Mehdi ha rinchiuso la moglie in casa, facendole vivere degli attimi di puro terrore. Per fortuna, ora è libera, anche se è ancora molto scossa da ciò che ha vissuto. Allora, temendo per la sua sicurezza ed ancor di più per quella di Mujgan, Benal sta cercando rifugio presso casa della sua ex rivale in amore. Qui, la donna viene calorosamente accolta da Sakine, Nermin e Sultan...

My Home My Destiny Anticipazioni: Cemile e Nuh si trasferiscono!

Cemile e Nuh stanno per prendere una sorprendente decisione. Lui era convinto che lei mettesse al primo posto nella sua vita Mehdi, e che, forse, non c'era posto per nessun altro. In fin dei conti, Cemile non fa che accudire e difendere il fratello, spesso e volentieri entrando così in contrasto con tutti gli altri, Nuh compreso. Ora, però, anche e soprattutto dopo ciò che ha fatto a Benal, la rossa capisce che è il caso di cambiare atteggiamento, e di cambiare vita. Cemile e suo marito, proprio come l'ex infermiera, si apprestano a trasferirsi altrove, pronti a ricominciare insieme e soli...

Mehdi solo con i suoi pensieri, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 27 dicembre 2024

Mehdi è alle prese con un bell'esame di coscienza. L'uomo sta passando al vaglio tutte le sue azioni, perlopiù sbagliate, e sta mettendo in discussione tutte le scelte fatte finora, anch'esse perlopiù sbagliate. Nuh, però, non sembra prestargli molta attenzione, concentrato com'è sulla sua nuova vita con Cemile. Nel frattempo, Ozlem continua imperterrita a mettere i bastoni tra le ruote a Zeynep e Baris: non permetterà loro di viversi indisturbatamente la loro storia d'amore, poiché convinta che lei sarebbe la rovina del fratello. Così, la donna non fa che remare contro questa coppia, che ha già i propri problemi, ed in questo modo finisce con l'alimentare le tensioni preesistenti tra le famiglie...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 23 al 27 dicembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.