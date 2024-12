Beautiful Anticipazioni 27 dicembre 2024: Brooke scopre Thomas e Hope insieme mentre negli USA Ridge va a letto con Taylor

Anticipazioni TV

Beautiful torna nei pomeriggi di Canale5 dopo lo stop natalizio. Nella puntata in onda, in replica il 27 dicembre 2024, Brooke scopre sua figlia a letto con Thomas mentre negli Stati Uniti la Logan deve affrontare un nuovo tradimento da parte di Ridge, convinto di essere stato pugnalato alle spalle.

Beautiful torna su Canale5 il 27 dicembre 2024. Dopo la pausa del 25 e del 26 dicembre 2024, la Soap americana riprende con le repliche, cominciate il 23 dicembre scorso. Mediaset ha deciso di non mandare in onda gli episodi inediti, sconvolgenti e ricchi di colpi di scena, durante le vacanze natalizie ma di riproporre le ultime vicende che hanno coinvolto sia i Forrester che le Logan.

Le nuove puntate di Beautiful arriveranno dal 7 gennaio 2025 in poi ma scopriamo quale trama verrà riproposta il 27 dicembre 2024 ma anche cosa, nel frattempo, sta succedendo negli Stati Uniti, dove sta accadendo l’impensabile sia a Brooke che a Hope.

Beautiful: ecco cosa vedremo su Canale5 il 27 dicembre 2024

Beautiful torna il 27 dicembre 2024 e lo fa con delle repliche. Dal 23 dicembre 2024 la Soap sta andando in onda con le repliche degli episodi trasmessi dal 9 al 14 dicembre 2024. Nell’episodio che vedremo venerdì, alle ore 13.45, rivedremo Brooke e Ridge riflettere sugli ultimi eventi che hanno scosso la loro famiglia, da Roma in poi. La Logan ammetterà che Thomas si è comportato molto bene con Hope, rispettando le promesse che ha fatto sia alla ragazza che a tutta la sua famiglia. Deciderà quindi di andare a trovarlo per ringraziarlo personalmente e il suo compagno ne sarà molto felice. Purtroppo però la bionda comprenderà di aver fatto la scelta peggiore che potesse fare. Arrivata nella dimora del giovane stilista, scoprirà sua figlia a letto con lui. Intanto Steffy e Finn continueranno a ritenersi molto fortunati per essere riusciti a superare tutte le difficoltà causate da Sheila.

Beautiful Anticipazioni: Brooke stana Hope e Thomas

La puntata di Beautiful del 27 dicembre 2024, sarà la replica dell’episodio andato in onda l’11 dicembre 2024. Brooke coglierà in flagrante Hope e mentre sta facendo l’amore con Thomas e rimarrà spiazzata da questa scoperta. La piccola Logan e il suo amante avrebbero voluto tenere per loro questo momento e attendere un momento più propizio per uscire di scena ma la compagna di Ridge non ha potuto fare a meno di recarsi dal suo figliastro e di correre al piano di sopra appena visto il badge, l’anello e le chiavi di casa di sua figlia. La situazione, da questo momento in poi, diventerà ancora più scottante.

Beautiful: ecco cosa sta succedendo negli Stati Uniti nel frattempo

Negli Stati Uniti le puntate di Beautiful sono in avanti di circa un anno. Negli episodi trasmessi in questo periodo sulla CBS, Brooke sta affrontando una scoperta simile a quella fatta in Italia. Protagonisti non sono però Hope e Thomas – che non stanno più insieme – ma Ridge e Taylor. Il tradimento di Hope e Carter – che hanno preso il controllo della Forrester – ma soprattutto la nomina di Brooke come nuovo CEO dell’azienda, hanno spinto il Forrester tra le braccia della Hayes, con cui ha fatto l’amore. Il padre di Steffy si è infatti convinto che Brooke l’abbia pugnalato alle spalle e che si sia schierata dalla parte della figlia. In realtà Brooke ha un piano per riportare i Forrester alla guida della maison e ha finto di essere d’accordo con Carter, solo per portarlo poi a fare quanto da lei desiderato.

Brooke si sta trovando ad affrontare l’ira di Ridge e il suo tradimento con Taylor per un suo errore di valutazione. Prima infatti di andare in diretta social per annunciare il suo nuovo ruolo, avrebbe potuto avvertire il suo compagno e non mandargli un messaggino piuttosto scarno e travisabile, con scritto solo “Ti devo dire una cosa importante”. Possibile che Brooke non abbia pensato – dopo tutti questi anni – che Ridge sarebbe corso dalla sua ex, dopo aver visto la donna del suo destino prendersi la sua azienda? Possibile che la Logan non abbia davvero considerato che il suo compagno potesse infuriarsi con lei, che ha difeso strenuamente Hope e ha accusato Steffy? Uno sbaglio piuttosto ingenuo ma in grado di rovinare completamente il Natale a tutta la famiglia.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.