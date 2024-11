Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° novembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 1° novembre 2024, le prime due su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations. In seguito, alle 16.40, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. Attenzione: oggi Endless Love non andrà in onda.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° novembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1° novembre 2024 - Brooke cercherà di convincere Hope a non portare con sé Thomas. La Logan senior tenterà di convincere la figlia a lasciare a Los Angeles il Forrester, ma la ragazza si rifiuterà di farlo e le dirà di essere più che mai convinta che lo stilista, che l’ha aiutata a risollevare le sorti della Hope For The Future, abbia il diritto di partire con lei a Roma. Davanti alla determinazione con cui le risponderà la giovane, l’ex moglie di Ridge dovrà gettare la spugna e si riprometterà di controllare i due ragazzi in Italia, dove anche lei si dirigerà insieme a tutto lo staff della Forrester Creations. Intanto Wyatt suggerirà a Liam di parlare ancora con Hope e di darle un’idea, ovvero di coinvolgere Thomas in videochiamata da Los Angeles. Ridge continuerà a essere molto contento del lavoro del figlio e tornerà a complimentarsi con lui per quanto sia cambiato in questi tempi. Faccia a faccia con lui, gli farà però una domanda bruciapelo e gli chiederà di essere sincero con lui e di dirgli se davvero non si sente più coinvolto con Hope... Qui la trama completa di Beautiful.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° novembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 1° novembre 2024 - per fortuna, finalmente Zeynep e Baris sono riusciti a parlare tranquillamente e a riappacificarsi. Mentre tutti se ne compiacciono, c'è qualcuno che non ne sembra tanto felice. Ozlem, infatti, con il suo atteggiamento ostile, continua a creare delle tensioni in casa. Ali Riza, pur volendo molto bene alla nipote, non riesce a tollerare il suo comportamento: non fa altro che aggiungere carne sul fuoco. Per questo motivo, lo zio sembra piuttosto arrabbiato... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 1° novembre 2024 - vedremo Vera e Lope allontanarsi pericolosamente. I due ragazzi non riusciranno a uscire allo scoperto e non saranno in grado di confidarsi l’un l’altra i sentimenti che entrambi provano. Questo finirà per creare una distanza tra di loro e nemmeno Maria, che consiglierà al cuoco di essere sincero con la cameriera, riuscirà ad aiutarli ma osserverà i ragazzi perdere una grande occasione. Intanto Don Alonso, preoccupato per Catalina, chiederà alla figlia di ripensare al suo matrimonio con Pelayo e quindi a non sposarlo. Jana invece sarà ancora a casa di Ramona ma tra i suoi colleghi comincerà a circolare il panico, soprattutto perché Cruz sta diventando molto pericolosa.< Qui la trama completa de La Promessa.

