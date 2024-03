Beautiful, Jacqueline MacInnes Wood confessa: "Steffy non vuole uccidere anche Finn". Ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

Confessione senza veli dell'attrice Jacqueline MacInnes Wood. L'interprete di Steffy rivela cioò che pensa lei e ciò che pensa il suo personaggio delle ultime puntate di Beautiful, andate in onda negli Stati Uniti. Ecco cosa voleva dire.

La morte di Sheila avvenuta per mano di Steffy ha sconvolto completamente le trame di Beautiful. Steffy e Finn saranno in guerra e nessuno dei due riuscirà a superare facilmente questo spaventoso momento che ha portato marito e moglie ad allontanarsi. Finn sta facendo molta fatica a stare vicino alla Forrester, colpevole secondo lui di non aver avuto alcuna pietà per la sua madre naturale e di aver agito di impulso, decisa a prendersi la vendetta che voleva da sempre. Steffy è e sarà invece di un altro parere e la sua interprete Jacqueline MacInnes Wood ci rivela qualche dettaglio molto importante per le prossime trame in arrivo ma soprattutto confessa che: “Steffy non vuole uccidere anche Finn”. Scopriamo insieme cosa vuole dire.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn non torna a casa da Steffy

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Finn è rimasto sconvolto dalla scoperta che Steffy ha ucciso Sheila. Il dottore non riesce a perdonare sua moglie e a dimenticare cosa la donna ha fatto e proprio non si capacita di come possa essere stata così gelida e pronta all’assassinio. La Forrester ha cercato di spiegare al consorte che si è trattata di legittima difesa e che se non si fosse protetta, sarebbe finita lei sul letto gelido dell’obitorio e non la donna che per anni ha terrorizzato lei e la sua famiglia.

Finn si rifiuta di capirla e sebbene sia felice che lei e i suoi figli siano incolumi, ha deciso di lasciare la casa sulla scogliera, abbandonando letteralmente Steffy e lasciando che Liam tornasse all’attacco con la sua ex moglie e riprendesse la sua orazione contro di lui, il suo grande nemico. Insomma pare che la coppia Steffy/Finn, soprannominata i “Sinn” dai fan americani, sia destinata a vivere la crisi più grave della sua storia, forse più pesante di quella vissuta prima della nascita di Hayes.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy non perdonerà Finn per averla abbandonata?

Steffy si è ritrovata non solo ad aver ucciso qualcuno ma anche a dover rispondere alle domande della polizia, che l’accuserà di omicidio. Su di lei pesano infatti le minacce di morte fatte alla Carter poche ore prima della sua morte. Lo scontro definitivo tra le due donne, quello avvenuto a casa di Deacon, dove Steffy è piombata senza preavviso, non saranno a favore della figlia di Ridge e sapere che il suo consorte, l’uomo che dovrebbe capirla più di tutti - visto che era con lei nel vicolo durante la sparatoria - le ha voltato le spalle, sarà ancora peggio. Insomma Steffy potrebbe decidere di non perdonare il suo consorte per averla abbandonata nel momento del bisogno, nonostante lei abbia più volte dimostrato di voler capire e sopportare lo strano legame che lui aveva con la sua pazza madre naturale.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood confessa cosa vuole davvero Steffy

Nessuno, tranne in parte Hope – con cui Finn si è consolato e con cui continuerà a consolarsi – può capire il rapporto tra Finn e Sheila. A tutti sembra strano che il dottore possa essere così tanto legato alla Carter da voltare le spalle a Steffy, sconvolta per aver ucciso una persona e per essersi voluta difendere da un’aggressione. Il dottore continuerà a dire che sua moglie ha tolto la vita a un essere umano e che è sbagliato, soprattutto per lui che la vita la salva essendo un dottore.

Stavolta però Finn sarà davvero da solo o meglio ci saranno Hope e Deacon che concorderanno che Sheila non dovesse morire ma i due, padre e figlia, la vedranno in maniera leggermente diversa da lui. Il medico darà addosso alla consorte e l’attrice Jacqueline MacInnes Wood ha rivelato che la cosa non farà per nulla piacere al suo personaggio. L’attrice, durante una recente intervista, ha dichiarato che la sua Steffy sarà sempre più infastidita dall’atteggiamento della persona che ha sposato e che lamenterà di non avere un uomo volitivo e coraggioso a fianco, in grado di capirla ma soprattutto proteggerla. L’artista ha poi dichiarato che la Forrester combatterà per riportare il consorte a ragionare e visto che “non vuole uccidere anche Finn”, metaforicamente parlando e scherzandoci su, farà di tutto per salvare il suo matrimonio. La dichiarazione che quindi abbiamo scritto all’inizio è una battuta di spirito, detta in un momento in cui Steffy Forrester è la donna con il coltello e con la lama insanguinata in mano. La figlia di Ridge non vuole ovviamente assassinare nessun altro ma cacciare dalla sua vita chi le fa del male, beh, per quello di sicuro non si farà alcuno scrupolo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.