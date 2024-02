Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy uccide Sheila!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la resa dei conti è orami giunta. Steffy ha accoltellato Sheila... Scopriamo insieme cosa è successo nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti e cosa vedremo presto su Canale5.

La resa dei conti è arrivata! Steffy ha ucciso Sheila. Le Anticipazioni di Beautiful ci hanno rivelato che la bella Forrester ha accoltellato la sua perfida suocera e che, stavolta, non ci sarà nulla da fare per l’intrigante e pericolosa rossa, che ha terrorizzato per anni la famiglia Forrester. Un finale purtroppo annunciato e previsto sin dall’ultimo scontro tra le due donne ed eterne rivali, che ha scatenato la furia assassina della Carter, pronta ad assassinare l’unico ostacolo che la separava da Finn e che è finita a dover rinunciare per sempre alla sua stessa vita. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo nelle scorse puntate della Soap, andate in onda negli Stati Uniti, e presto su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila pronta a uccidere Steffy

Avevamo intuito che lo scontro tra Steffy e Sheila, quello avvenuto a casa di Deacon, potesse essere il definitivo… e avevamo ragione. Tra la Forrester e la Carter si è consumato l’atto finale e l’aggressione – perché di questo si è trattato – della prima, ha finito per scatenare la belva solo addormentata, dentro alla malefica rossa. Sheila non ha più sopportato di dover stare a guardare e di non poter reagire alle provocazioni ricevute. Stanca di dover ingoiare il rospo e di doversi sempre trattenere, ha deciso di prendersi la sua totale rivincita e di attaccare Steffy, per farla fuori, liberandosi di lei per sempre.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy uccide Sheila

Sheila ha deciso di recarsi a casa di Steffy, di osservarla dalla finestra e di prenderla di sorpresa e ucciderla. Peccato però che la Forrester, memore di tutte le volte che la Carter ha cercato di liberarsi di lei, è rimasta sull’attenti. La figlia di Ridge si è quindi accorta della presenza della sua nemica e l’ha letteralmente stanata dalle tenebre, costringendola a uscire allo scoperto. Sheila ha tentato di buttarsi contro di lei, probabilmente per strozzarla ma senza curarsi che la giovane e odiata nuora aveva un coltello in mano. E Steffy non si è certo limitata nell’usarlo, conficcandoglielo dritto nel cuore.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila muore. Finn prende le difese della madre

Steffy ha accoltellato Sheila rimanendo però sconvolta da quanto accaduto. Sebbene sia stata legittima difesa, le parole pronunciate a casa di Deacon contro di lei, le risulteranno fatali. La Forrester ha rivelato alla suocera e poi al marito di pensare che l’unico modo per liberarsi di Sheila, fosse quello di vederla morta. E i suoi desideri si sono trasformati in realtà… peccato che la cosa sia avvenuta a causa sua.

Steffy e Finn non si troveranno d’accordo su quanto appena successo e il dottor Finnegan confesserà alla moglie di non aver mai creduto alla redenzione della madre ma di non averla neanche voluta vedere morta. Questo creerà un’enorme frattura tra di loro e forse sarà davvero quello che Sheila davvero voleva. Ma la Carter sarà davvero morta? Dalle ultime anticipazioni pare di sì ma con la donna più pericolosa di Beautiful nulla è mai certo, manco la morte.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.