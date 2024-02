Beautiful Anticipazioni Americane: Tra Sheila e Steffy è di nuovo scontro... e sarà quello definitivo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Steffy e Sheila è appena scoppiato un nuovo scontro e stavolta potrebbe essere quello definitivo. Si chiuderanno i conti tra di loro con un omicidio? Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap in onda negli Stati Uniti e presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci fanno tremare. Sì perché nelle puntate della Soap, andate in onda negli Stati Uniti, Steffy e Sheila hanno avuto un nuovo e furioso scontro, che potrebbe essere l’ultimo. Tra le due donne la tensione è arrivata alle stelle e presto potremmo assistere a un finale da brivido tra loro due. Vi sveliamo il perché di questo spaventoso pensiero.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy aggredisce Sheila

Nelle puntate di Beautiful andate in onda negli scorsi giorni negli Stati Uniti, Steffy e Sheila hanno avuto un nuovo scontro. La Forrester, dopo aver ricevuto una foto che ritraeva sua figlia - portata a Il Giardino dalla mamma di un suo amichetto – con Sheila sullo sfondo, ha deciso di aggredire la Carter, presentandosi a casa di Deacon. La Forrester ha accusato la rossa di essersi avvicinata troppo a Kelly e di essersi approfittata della sua assenza. Sheila si è difesa rispondendo alla Forrester di aver solo salutato la bambina – che si ricordava di lei – e di aver svolto il suo lavoro di cameriera, niente di più. Ma queste scuse non sono bastate a Steffy, che ha perso completamente la testa e ha atterrato la sua malefica suocera.

Beautiful Anticipazioni Americane: Lo scontro tra Steffy e Sheila scatenerà il caos?

Lo scontro tra Sheila e Steffy si è risolto abbastanza velocemente e senza grandi sconvolgimenti apparenti ma quanto successo avrà sicure ripercussioni nelle prossime puntate della Soap. Scatenerà sicuramente la voglia di vendetta della Carter, la cui pazienza è stata messa già a dura prova da Deacon, che ha deciso di annullare le loro nozze o meglio di non fare parola a nessuno del loro fidanzamento ufficiale, sino a che Hope non sarà riuscita ad accettare la loro unione. Una scelta che ha infastidito la rossa, convinta di avere il sostegno incondizionato del compagno e sicura di avere il suo amore senza remore e senza ostacoli.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila cercherà di uccidere Steffy?

Sheila potrebbe volersi vendicare di Steffy dopo quando successo a casa di Deacon. Stavolta la Forrester sembra aver svegliato la belva che riposa nel corpo della malefica rossa, che ha incontrato una persona del suo passato – molto probabilmente Mike – e potrebbe avere in mente già qualcosa per prendersi la sua rivincita. Qualcuno è sicuramente in pericolo ma non sappiamo se sia davvero Steffy – anche se è la vittima più probabile – o nel suo mirino ci sarà pure qualcun altro. Lo scontro tra le due donne lascerà uno strascico molto importante e non escludiamo che possa essere stato la miccia per la battaglia decisiva.

Sheila potrebbe scatenare il suo istinto da assassina ma potrebbe pure finire lei nel mirino di qualcuno. Sheila potrebbe essere uccisa e non ci stupiremmo che a farla fuori possa essere proprio Steffy. In realtà sono in tanti che vorrebbero liberarsi della Carter e non escludiamo che persino Deacon possa arrivare a tanto se la sua fidanzata, in un impeto di ira, prendesse di mira Hope e volesse farle del male per avere campo libero con il suo “papy”.

