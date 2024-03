Beautiful Anticipazioni Americane: Finn tra le braccia di Hope. Steffy non perdona!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn, dopo quanto successo a Sheila, ha abbandonato Steffy, lasciandola da sola con la polizia. Il dottore ha trovato consolazione nell'abbraccio di Hope, preoccupata per lui e Deacon. Per la Forrester tutto questo è imperdonabile. Ecco cosa sta succedendo nella Soap.

Il destino dell’amore tra Steffy e Finn è appeso a un filo. I due ragazzi potrebbero presto decidere di rompere il loro matrimonio e di proseguire da soli, magari tra le braccia di altre persone. A far precipitare la situazione tra loro è stata la morte di Sheila, che avrà delle conseguenze nefaste per la Forrester e per suo marito e che avvicinerà Hope al bel dottor Finnegan. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap in onda in Italia su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn abbandona Steffy

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn ha abbandonato Steffy e lo ha fatto proprio nel momento più delicato per la Forrester, ovvero l’arrivo di Baker a casa sua, per i primi interrogatori. La ragazza si è trovata a rispondere da sola e senza il sostegno di suo marito, alle accuse del detective e sarebbe rimasta tale se Ridge, preoccupato per lei e infastidito dal comportamento del genero, non avesse deciso di tornare alla casa sulla scogliera. E se il Forrester darà tutto l’aiuto possibile alla sua bambina e con lui ci sarà pure Liam, deciso a dimostrare all’ex moglie quanto avesse ragione su Finn e quanto sia pronto a darle una mano, il dottor Finnegan si consolerà con Hope, soprattutto dopo aver capito di non poter perdonare Steffy.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn tra le braccia di Hope

La morte di Sheila ha scosso tutti. I Forrester insieme a Brooke e Liam, hanno tirato un sospiro di sollievo mentre Hope ha immediatamente pensato a Finn e a come dovesse sentirsi dopo la morte della madre, avvenuta per mano di sua moglie. La giovane Logan ha anche pensato a suo padre, Deacon, che da tempo ha una relazione con la Carter. Proprio per accertarsi che stesse bene, Hope si è recata a Il Giardino. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che la ragazza, invece di trovare suo padre, ha avuto un primo incontro con Finn. Il dottore, disperato per quanto accaduto, si era recato a casa dello Sharpe per avere un contatto con gli effetti personali della sua mamma e con l’occasione ha pure informato Deacon di quanto accaduto. Il barista ha lasciato il giovane a crogiolarsi nel suo dolore e si è recato da Steffy. Finn è rimasto seduto sul divano, solo sino all’arrivo di Hope, con la quale è scoppiato in lacrime e a cui ha confidato di sentirsi malissimo e in colpa per provare dolore nonostante Sheila abbia cercato di ucciderlo e di separarlo dalla sua famiglia. La figlia di Brooke si è dimostrata subito comprensiva e gli ha assicurato che i suoi sentimenti, per quanto strani, non hanno nulla di sbagliato.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy non perdona Finn!

Peccato che Steffy non la pensi come Hope e creda che Finn abbia sbagliato eccome. Per quanto la ragazza capisca che il marito è scosso, è più che convinta che non avrebbe dovuto lasciarla da sola ad affrontare la polizia ma soprattutto a doversi difendere dall’accusa di omicidio, dopo il dolore che hanno sofferto a causa della malefica Sheila. La Forrester è certa di aver dovuto agire come ha fatto, altrimenti sarebbe finita lei su un letto dell’obitorio. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy non può certo dimenticare che, nel momento più brutto della sua vita, il suo consorte se ne sia andato, l’abbia additata come un'assassina e abbia persino trovato in qualcun altro un sostegno. Sì perché la Forrester non ci metterà molto a scoprire che Hope empatizza con il suo Finnegan e la cosa la lascerà senza parole. E la guerra tra Steffy e Finn è solo all’inizio.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.