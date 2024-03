Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy accusata di omicidio. Finn le volta le spalle e Liam corre a riconquistarla

Anticipazioni TV

Nelle puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti, Steffy sta affrontando la sconvolgente aggressione di Sheila, che l'ha portata a pugnalare la sua nemica. La Forrester sarà messa sotto torchio dalla polizia e a causa delle sue minacce di morte potrebbe finire nei guai. Finn le girerà le spalle e Liam correrà da lei.

Aria di tempesta e celle gelide della galera potrebbero comparire nel futuro di Steffy. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Forrester sta vivendo un altro incubo, sempre a causa di Sheila. Stavolta le cose sono però diverse e la cattiva sembra essere lei. Non solo Finn, visibilmente turbato dagli eventi, l’accusa di essere un’assassina ma il detective Baker potrebbe costringerla a presentarsi sul banco degli imputati, con l’accusa di omicidio. A stare vicino alla ragazza ci penseranno Ridge e Thomas e manco a dirlo Liam, che potrebbe avere l’occasione che tanto aspetta, per riconquistare la sua ex moglie.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn accusa Steffy di essere un’assassina

Steffy ha ucciso Sheila. La Carter si è presentata a casa della Forrester, con la chiara intenzione di assassinarla e la ragazza, per difendersi le ha piantato un coltello dritto nel cuore, facendola cadere a terra morta. La rossa sembra essere veramente passata all’Aldilà, anche se noi continuiamo a credere che qualcosa non quadri e cominciamo a ipotizzare che il corpo caduto esanime non fosse della malefica.

Chi crederà di aver perso Sheila sarà Finn. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il ragazzo, nelle puntate già andate in onda negli Stati Uniti, ha perso completamente la testa e invece di assicurarsi che la moglie stesse bene, l’ha accusata di essere un’assassina e di aver ucciso a sangue freddo la sua mamma. La Forrester ha ovviamente sgranato gli occhi per la sorpresa e benché capisca che suo marito sia sconvolto, di certo non si sarebbe mai immaginata di ricevere un simile trattamento, dopo essersi dovuta difendere per non morire.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy accusata di omicidio?

Steffy dovrà risolvere diversi problemi, causati dalla morte di Sheila. Non solo dovrà convincere suo marito di essersi dovuta difendere e che se non avesse accoltellato la Carter, sarebbe morta lei, ma dovrà pure rispondere alle accuse della polizia. La Forrester finirà nei guai, purtroppo per lei, per le minacce di morte rivolte alla rossa durante il loro scontro a casa di Deacon, quello che noi abbiamo definitivo “lo scontro definitivo”. E pare proprio che sia definitivo davvero, visto che Baker costringerà la Forrester a difendersi probabilmente in tribunale, per dimostrare di aver agito per legittima difesa e di non aver invece dato sfogo alla sua ira funesta, data dalla vendetta. Qualche spoiler, non confermato, ci suggerisce che Steffy potrebbe sparire per un po’, forse costretta a scappare, forse decisa a lasciare per un po’ Los Angeles per la delusione di come si sono messe le cose con il marito o forse anche costretta a finire in cella.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Liam torna all’attaccon con Steffy quando Finn le volta le spalle

È certo che Finn e Steffy saranno in guerra e che il dottore non riuscirà a scusare la moglie per aver ucciso la madre. Il ragazzo ci è già andato giù pesante e continuerà a farlo, trovando in Hope l’unica persona che lo capisce davvero. In effetti lui e la Logan condividono una storia simile con i loro genitori. Steffy potrà contare sull’appoggio di Thomas e Ridge ma anche su quello di Liam. È abbastanza prevedibile che lo Spencer si getti alla carica con l’ex moglie, sapendola abbandonata dal marito. Sarà infatti desideroso di dimostrarle di aver avuto sempre cura di lei e che anche ora la proteggerà costi quel che costi. Insomma la coppia Steffy/Liam potrebbe tornare alla ribalta anche se l’attrice Jacqueline MacInnes Wood, in una recente intervista, ha rivelato di non essere poi così entusiasta della cosa. Succederà davvero?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.