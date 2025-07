Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Innocence e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 12 luglio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Beautiful: Ecco le Anticipazioni della puntata del 12 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 luglio 2025 - Ridge e Steffy si prenderanno una pausa dall’ospedale e si ritroveranno a Villa Forrester per parlare di Eric e delle sue condizioni sempre più drammatiche. Padre e figlia avranno i medesimi dubbi e sentiranno di aver sbagliato a lasciare che Finn provasse la cura sperimentale, che pare non abbia funzionato ma invece aumentato l’agonia del Forrester. I due verranno interrotti dalla telefonata di Bridget che li inviterà a ritornare in clinica per dare l’ultimo saluto al patriarca, visto che lei e il dottor Finnegan hanno deciso di non sottoporre a ulteriori sofferenze il Forrester senior e intendono staccare la spina. Qui la trama completa di Beautiful.

Innocence: Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di oggi 12 luglio 2025

Nella puntata di Innocence di oggi - 12 luglio 2025 - iniziamo a conoscere Ela, una studentessa universitaria di 19 anni che perde la testa per il capo di suo padre, Ilker Ilgaz. Quest'ultimo è un giovane di 35 anni che è già fidanzato, ufficialmente con Irem, un'influencer. Ilker seduce Ela e le fa credere che la sua love story sia finita da tempo: le dice che la fidanzata ha dei seri disturbi, tanto da non riuscire ad accettare fino in fondo che non stiano più insieme. La ragazza si fida, ma spesso la gelosia prende il sopravvento ed insiste affinché lui dichiari pubblicamente che con Irem è finita; in fin dei conti, non tollera più di dover continuare a vivere il loro amore di nascosto. Inoltre, Ilker assume Ela come sua stagista, quindi si vedono tutti i giorni. Nel mentre, la madre di quest'ultima, Bahar, inizia a sospettare che Ela stia frequentando qualcuno in gran segreto; indagando, scopre che aveva ragione, e scopre anche di chi si tratta... Qui la trama completa di Innocence.

La Promessa: Trama della puntata di oggi 12 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 luglio 2025 - Manuel informerà Jana di avere le spalle al muro e questo per aver salvato Don Romulo. Il ragazzo confiderà alla sua amata di non avere più soldi e di essere quindi in balia delle scelte dei suoi genitori. Intanto Cruz darà a Don Lorenzo l'incarico di scoprire chi stia diffondendo le voci sul tradimento di suo marito mentre Pelayo confesserà a Don Ricardo di aver accompagnato Catalina in prigione e di averle permesso questo lungo viaggio, solo nella speranza che questo le provocasse un aborto. Marcelo spererà che Don Romulo non reagisca male alla notizia che lui e Teresa sono fratelli e non marito e moglie. Maria invece si rivolgerà a un prete per chiedere consiglio su Salvador e non sarà la prima e ultima volta che la Fernandez si fermerà a parlare con lui… Qui la trama completa de La Promessa.

