Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2025: Bridget e Finn pronti a staccare la spina a Eric!

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful del 12 luglio 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che mentre Steffy e Ridge si sentiranno in colpa per quello che sta succedendo a Eric, Bridget e Finn inizieranno a vagliare l'ipotesi di staccare la spina al Forrester.

Beautiful ci aspetta con un nuovo appuntamento il 12 luglio 2025, alle ore 13.45 su Canale5. Le anticipazioni della puntata ci rivelano che Ridge e Steffy si prenderanno una pausa dall’ospedale e si ritroveranno a Villa Forrester per parlare di Eric e delle sue condizioni sempre più drammatiche. Padre e figlia avranno i medesimi dubbi e sentiranno di aver sbagliato a lasciare che Finn provasse la cura sperimentale, che pare non abbia funzionato ma invece aumentato l’agonia del Forrester. I due verranno interrotti dalla telefonata di Bridget che li inviterà a ritornare in clinica per dare l’ultimo saluto al patriarca, visto che lei e il dottor Finnegan hanno deciso di non sottoporre a ulteriori sofferenze il Forrester senior e intendono staccare la spina. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Ridge pentiti delle loro scelte

Eric non si sveglia e pare proprio che l’operazione non abbia portato ai risultati sperati. Finn non ha mai dato per certo che le cose funzionassero ma ha pregato tutti di dargli fiducia e di lasciarlo fare, almeno per provare a salvare la vita del patriarca ma purtroppo le cose non sono andate come avrebbe voluto. Steffy e Ridge si prenderanno un momento di pausa dall’ospedale, necessario per rifiatare e per essere di nuovo in grado di stare al capezzale del designer. I due si incontreranno a Villa Forrester e riveleranno di sentirsi in colpa per quello che hanno lasciato accadesse. È per loro che Eric sta ancora lottando tra la vita e la morte e probabilmente sta soffrendo più di quanto avesse mai voluto.

Ridge si assume tutte le colpe, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Steffy rivelerà al padre di sentirsi uno straccio. È lei la persona che ha più insistito affinché Eric fosse sottoposto all’operazione e questo sia perché a operarlo è stato suo marito sia perché non è pronta, forse meno di tutti, a lasciar andare il suo nonnino. Ridge calmerà la figlia e le dirà che l’unico responsabile di tutto è lui. Avrebbe dovuto tenere fede alla promessa fatta al padre e rispettare quello che gli ha lasciato scritto sulla procura sanitaria. Invece non ha fatto nulla di tutto questo e ha condannato il suo adorato papà a un’agonia senza pari.

Beautiful Anticipazioni 12 luglio 2025: Bridget e Finn pronti a staccare la spina

Il fatto che Eric non stia rispondendo alle cure e anzi abbia avuto un infarto post-operatorio, sta preoccupando tutti i medici. Bridget e Finn cominceranno a non avere più alcuna speranza che il patriarca possa svegliarsi e decideranno di chiamare la famiglia per valutare l’ipotesi di staccare la spina al Forrester senior. I due medici penseranno di non prolungare le sofferenze del designer e di lasciarlo andare, consapevoli di aver provato di tutto per salvarlo ma di aver, purtroppo, fallito. Steffy e Ridge riceveranno la loro chiamata proprio a Villa Forrester e correranno da loro come saette.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.