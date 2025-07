Innocence: Anticipazioni della Prima Puntata in onda oggi su Canale5

Anticipazioni TV

Al via oggi, sabato 12 luglio 2025, Innocence, la nuova soap opera turca di Canale 5 che ci terrà compagnia nei weekend estivi. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella prima imperdibile puntata!

Le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Innocence sono già ricche di emozioni. Grazie al primo episodio in onda il 12 luglio 2025 alle 14:25 iniziamo a conoscere Ela , una studentessa universitaria di 19 anni che perde la testa per il capo di suo padre, Ilker Ilgaz. Quest'ultimo è un giovane di 35 anni che è già fidanzato ufficialmente con Irem, un'influencer. Ilker seduce Ela e le fa credere che la sua love story sia finita da tempo: le dice che la fidanzata ha dei seri disturbi, tanto da non riuscire ad accettare fino in fondo che non stiano più insieme. La ragazza si fida, ma spesso la gelosia prende il sopravvento ed insiste affinché lui dichiari pubblicamente che con Irem è finita; in fin dei conti, non tollera più di dover continuare a vivere il loro amore di nascosto. Inoltre, Ilker assume Ela come sua stagista, quindi si vedono tutti i giorni. Nel mentre, la madre di quest'ultima, Bahar, inizia a sospettare che Ela stia frequentando qualcuno in gran segreto; indagando, scopre che aveva ragione, e scopre anche di chi si tratta...

Innocence: Ela perde la testa per Ilker...

Ela è una giovane studentessa universitaria di 19 anni che ha tanti sogni nel cassetto. Tra di essi di certo c'è anche quello di trovare qualcuno che le faccia provare le famose "farfalle nello stomaco", e forse ci è riuscita. Ela ha perduto la testa per il capo di suo padre, Ilker Ilgaz, un affascinante ragazzo di 35 anni che, però, è già sentimentalmente impegnato. Infatti, Ilker è fidanzato ufficialmente con una nota influencer di nome Irem. Nonostante ciò, l'uomo non fa che tentare di sedurre la fanciulla, avendole messo gli occhi addosso...

Ilker raggira Ela... Ecco che cosa succederà nella Prima Puntata di Innocence

Ilker ha capito che Ela ha delle remore a lasciarsi andare per via delle sua relazione con Irem, ed è proprio per questo motivo che le sta facendo credere che tra di loro, in realtà, sia tutto finito da tempo; tuttavia, essendo la fidanzata affetta da seri disturbi psicologici, non riesce a farsene una ragione. Pertanto, lui si vede costretto a continuare a fingere in pubblico. La studentessa, accecata dall'amore com'è, finisce con il fidarsi della sua parola, anche se, di tanto in tanto, la gelosia prende comunque il sopravvento. Oltre a qualche scenata, di frequente Ela insiste affinché Ilker annunci ufficialmente la fine del suo fidanzamento: non si accontenta più di doverlo vedere solo di nascosto...

Bahar scopre chi è l'amante segreto di Ela, nelle Anticipazioni del Primo Episodio del 12 luglio 2025 di Innocence

Ilker ha assunto Ela come sua tirocinante, quindi i due amanti si vedono quotidianamente, e, quando riescono, si scambiano delle effusioni chiusi a chiave nello studio di lui. Nel mentre, però, c'è qualcuno che potrebbe aver intuito qualcosa. Bahar, la madre della giovane, è sempre più convinta che Ela abbia dato avvio ad una frequentazione segreta, e vorrebbe tanto scoprire se ci ha visto lungo e l'identità di questo misterioso partner. Un giorno, Bahar si rende conto che non si sbagliava; in più, vedendo la targa dell'automobile su cui viaggiava la figlia, scopre che l'amante segreto è Ilker Ilgaz. In che modo reagirà la donna? Come è facilmente intuibile, Bahar non la prenderà per niente bene...

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5.