Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 agosto 2025

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Innocence e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 domenica 10 agosto 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Beautiful, in replica: Ecco la trama della puntata in onda il 10 agosto 2025

Beautiful continua ad andare in onda in replica e nella puntata del 10 agosto 2025, rivediamo il momento in cui tra Zende e RJ si riaccende la faida. I due cugini, rivali da tempo, si ritrovano a parlare di quanto successo tra loro in questi ultimi mesi e il nipote di Ridge è convinto che suo zio non abbia agito correttamente nei confronti suo nonno e che abbia rischiato di ucciderlo. Il ragazzo picchia duro anche contro il cugino, che vorrebbe andasse via dalla Forrester e tornasse a occuparsi di faccende che non riguardano la moda. Qui la trama completa di Beautiful.

Innocence: Scopriamo le Anticipazioni della puntata di oggi 10 agosto 2025

Nella puntata di Innocence di oggi - 10 agosto 2025 - Bahar sta portando avanti la sua battaglia personale contro tutti coloro i quali che sui social stanno attaccando Ela da dopo l'inizio del processo contro Ilker. Dato che la figlia ha già tentato il suicidio, la donna sta facendo del suo meglio per proteggerla. Allora, interviene Timur, che le rinfresca la memoria: anche Ela fu portata in centrale e fu interrogata dalla polizia perché si era creata degli account falsi appositamente per insultare Irem... Qui la trama completa di Innocence.

La Promessa: Ecco la Trama della puntata di oggi 10 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 10 agosto 2025 - Petra entrerà nella stanza della futura marchesina di mattina presto e rischierà di beccare la Fernandez. La cameriera non dovrebbe essere al piano nobile o meglio non dovrebbe dormirci ma ha fatto compagnia alla sua amica, che aveva bisogno della sua compagnia. La governante troverà gli abiti da lavoro della ragazza ma Jana sarà lesta e fingerà che siano i suoi, da cui ha difficoltà a separarsi. Intanto Don Lorenzo prenderà di mira Ayala. Il Capitano si prenderà gioco del conte e si prenderà ogni merito per averlo distrutto e costretto ad andarsene. Ignacio cercherà di minacciarlo un’altra volta ma purtroppo le sue parole non avranno alcuna presa. Qui la trama completa de La Promessa.

