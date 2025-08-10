TGCom24
Innocence, Anticipazioni della Decima Puntata in onda oggi su Canale5: Bahar difende Ela, ma lei non è così innocente!
Innocence, Anticipazioni della Decima Puntata in onda oggi su Canale5: Bahar difende Ela, ma lei non è così innocente!

Anche oggi, domenica 10 agosto 2025, Innocence, la soap opera turca, ci terrà compagnia su Canale 5. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella decima puntata!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Innocence sono cariche di emozioni. Nel decimo episodio, in onda il 10 agosto 2025 alle 17:45 circa, Bahar sta portando avanti la sua battaglia personale contro tutti coloro i quali che sui social stanno attaccando Ela da dopo l'inizio del processo contro Ilker. Dato che la figlia ha già tentato il suicidio, la donna sta facendo del suo meglio per proteggerla. Allora, interviene Timur, che le rinfresca la memoria: anche Ela fu portata in centrale e fu interrogata dalla polizia perché si era creata degli account falsi appositamente per insultare Irem...

Innocence: Ela nel mirino!

Il web sta insorgendo contro Ela. Anche coloro i quali la sostenevano, nel corso del processo contro Ilker, stanno cambiando opinione su di lei, cominciando a vederla come una bugiarda. Infatti, l'avvocato del giovane sta facendo un ottimo lavoro, dipingendo Ela come una giovane che si è presa una sbandata per il suo capo, che, però, non l'ha mai ricambiata perché innamorato della moglie; allora, mossa dalla brama di vendetta, Ela avrebbe inscenato un'aggressione per incastrarlo. Nel momento in cui si è accorta che sui social non fanno altro che bersagliarla impietosamente, la poverina ha preso una drastica decisione...

Ela ha tentato il suicidio... Ecco che cosa succederà nella Puntata di Innocence

L'intervento tempestivo di Bahar è stato di fondamentale importanza per riuscire ad evitare il peggio: Ela, in preda alla disperazione, ha tentato di togliersi la vita, servendosi di un vetro rotto. La donna è stata in grado di fermarla e tranquillizzarla, assicurandole che non metterà mai in dubbio le sue parole e resterà dalla sua parte, qualsiasi cosa accadrà. A seguito di questo terribile episodio, Bahar è ancora più determinata a combattere con le unghie e con i denti affinché la figlia possa avere la giustizia che merita, mentre Timur le ricorda che non è il caso che se la prenda con chiunque dia contro ad Ela...

Ela non è così innocente, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 10 agosto 2025 di Innocence

Timur ci tiene a rinfrescare la memoria a Bahar, impegnata nella sua lotta contro tutti i "leoni da testiera" che attaccano Ela: anche quest'ultima si è "macchiata dello stesso peccato" in passato, visto che fu condotta in centrale per aver insultato Irem - la rivale in amore - sui social. In effetti, Ela era sta interrogata dalla polizia proprio perché si era creata dei profili falsi appositamente per infangare l'influencer moglie di Ilker. Tuttavia, la ragazza se l'era scampata perché lui aveva convinto Irem a ritirare la denuncia che aveva sporto contro di lei!

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5.

