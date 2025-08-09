Beautiful Anticipazioni Puntata del 10 agosto 2025, replica: Ridge complica le cose tra RJ e Zende!

Anticipazioni TV

Continuano le repliche di Beautiful e nella puntata del 10 agosto 2025 rivedremo Ridge chiedere a RJ di lavorare insieme a lui per finire la collezione di Eric. Questa proposta creerà una nuova spaccatura tra il giovane Forrester e Zende. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap di Canale5.

Ridge ferirà Zende come non mai. Tutto questo lo vedremo anzi lo rivedremo nella puntata di Beautiful in onda, in replica, il 10 agosto 2025 alle ore 14.00. Nell’episodio della Soap – in pausa estiva – lo stilista si prenderà una piccola pausa dal capezzale di Eric e approfitterà del momento per parlare con RJ di un progetto che ha in mente per entrambi. Il Forrester chiederà al suo ultimogenito di collaborare per finire la collezione del patriarca e di fare un lavoro padre-figlio. La loro conversazione verrà interrotta da Zende, che arriverà per esporre allo zio la sua idea per la stessa linea. Peccato però che il ragazzo rimarrà molto deluso dal fatto che il fratello di sua madre abbia intenzione di lasciare tutto in mano al suo rampollo e non abbia avuto mai intenzione di chiedere a lui una mano. Questa decisione metterà i due cugini in grande difficoltà, più di quanto già non fossero.

Beautiful Anticipazioni: Ridge pronto a omaggiare suo padre

Eric non è fuori pericolo ma la speranza di rivederlo in piedi e in forze è ancora molto forte. Ridge spera di non aver preso la decisione sbagliata e di non aver reso la vita di suo padre un inferno. Sì perché è stato lui ad aver detto sì a Finn per operare il patriarca e su di lui cadrà il peso di quello che succederà. Per fare qualcosa di buono per suo padre, qualcosa di veramente giusto, il Forrester vuole ultimare la collezione di Eric. Così facendo, se e quando tornerà, suo padre avrà una grande sorpresa e se non ce la farà, il mondo intero conoscerà la sua arte e la sua ultima fatica. Ha però bisogno di aiuto e sa già a chi rivolgersi.

Ridge e RJ pronti a lavorare insieme nella puntata di Beautiful

Ridge sa a chi chiedere aiuto e nella puntata che vedremo il 10 agosto 2025 – in replica – entrerà in azione. Il Forrester spiegherà il suo piano a RJ, con cui si troverà per parlare di Eric e della delicata operazione a cui è stato sottoposto. Lo stilista andrà dritto al sodo e chiederà a suo figlio di lavorare insieme a lui per finire la linea del nonno. Ovviamente il ragazzo ne sarà felice e questo non solo perché renderà omaggio al suo nonnino ma anche perché ha capito che la sua strada è all’interno della maison di famiglia. Peccato però che la decisione di suo padre finirà per metterlo in difficoltà con suo cugino Zende, con cui i rapporti sono già molto tesi.

Ridge spezza il cuore di Zende in Beautiful

Sappiamo già che Zende e RJ sono in guerra e abbiamo già visto i due cugini litigare per la loro posizione in azienda e ora purtroppo le cose degenereranno. Zende interromperà la discussione dei due entusiasta di parlare con suo zio delle idee che ha per la nuova collezione. Ridge lo gelerà dicendogli di averci già pensato lui e di aver coinvolto RJ, sicuro che il ragazzo saprà dargli l’aiuto necessario. E per Zende sarà un colpo al cuore; si sentirà tradito, messo da parte e soprattutto sostituito da un ragazzo che non ha studiato come lui, che forse non ha nemmeno il suo talento ma che ha una cosa in più rispetto a lui: è figlio di Brooke e Ridge ed è il bambino d’oro. E non ci starà, stavolta non rimarrà a guardare e non permetterà che nessuno gli porti via quello che lui si è guadagnato.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.