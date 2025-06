Beautiful: guida completa dalle puntate italiane a quelle americane, ecco tutto quello che succederà nella Soap di Canale5

Anticipazioni TV

Che cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda nei prossimi mesi su Canale5? Ecco una guida completa di quello che vedremo nel daytime. Preparatevi a grandi cambiamenti!

Colpi di scena, cambiamenti inaspettati, morti improvvise, miracoli e paternità svelate stanno per arrivare nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5. In questi mesi vi abbiamo raccontato cosa sta succedendo negli episodi americani della Soap che, rispetto a noi, sono un anno e mezzo avanti, ed è arrivato il momento di riassumere – in un unico articolo – quello che vedremo molto presto nel daytime Mediaset o meglio di raccontare le trame più significative che affronteremo molto presto anche in Italia. Cominciamo.

Beautiful: Eric si salva e aiuterà Brooke a riconquistare Ridge

Cominciamo con l’evento più vicino, ovvero con il miracolo della guarigione di Eric. Finn salverà la vita al Forrester trovando una cura sperimentale e operando il patriarca insieme a Bridget. I due permetteranno al padre di Ridge di rimettersi in piedi, non prima di aver visto il fantasma di Stephanie, che gli dirà di aspettarlo nell’aldilà. Il fondatore della Forrester Creations tornerà scattante come un tempo e sarà determinante nella nuova guerra che si scatenerà tra Brooke e Taylor, quando Ridge deciderà di lasciare la Logan dopo averla accusata di aver spalleggiato fin troppo sua figlia Hope, colpevole di aver messo in atto un colpo di stato contro i Forrester.

Hope e Carter prenderanno il controllo della Forrester nelle prossime puntate di Beautiful

Il colpo di stato di Hope e Carter sarà uno dei temi più caldi delle prossime puntate di Beautiful. Vi diciamo subito che la storia d’amore tra Hope e Thomas finirà malissimo, con la Logan che rifiuterà per ben tre volte la proposta di matrimonio del ragazzo, che deciderà di lasciare la città e di trasferirsi a Parigi con Douglas. Il figlio di Ridge troverà l’amore in Paris mentre Hope si lascerà conquistare da Carter, che le rivelerà di essersi innamorato di lei dopo che lui e Katie si sono lasciati.

Hope e Carter, uniti più che mai, cominceranno a ordine una trama contro i Forrester, stanchi di essere messi da parte. A far scattare l’ira della Logan sarà Steffy, che non sopporterà più l’atteggiamento della sorellastra, che si invaghirà di Finn.

Beautiful Anticipazioni: Steffy licenzia Hope

Dopo la fine della storia d’amore con Thomas e prima di mettersi con Carter e ordire con lui il colpo di stato contro i Forrester, Hope si invaghirà di Finn. Il dottore offrirà la sua amicizia alla ragazza e l’aiuterà a superare la fine burrascosa della relazione con il Forrester. La piccola Logan comincerà a fantasticare sul marito della sua sorellastra e preoccuperà moltissimo Brooke, che la inviterà a smetterla. Steffy si renderà conto di tutto e passerà prima alle minacce e poi all’azione, licenziando Hope in tronco e chiudendo la Hope for the Future per via degli scarsi guadagni che la linea avrà dopo la partenza di Thomas.

Sarà in quel momento che Hope spingerà Carter a imbrogliare Ridge e Steffy e a far firmare loro dei documenti con cui cederanno, senza accorgersene, la direzione della maison di moda.

Beautiful: Ridge lascia Brooke per Taylor

Ridge sarà molto deluso da Carter, Hope e persino Brooke, che accetterà il ruolo di CEO della maison, guidata da Carter. La Logan lo farà per controllare sua figlia e per impedirle di agire ulteriormente contro Ridge ma il suo gesto non verrà apprezzato. Il Forrester le farà capire che avrebbe preferito che lei si schierasse dalla sua parte e non cercasse di fare da mediatrice tra sua figlia, evidentemente fuori di testa, e lui. Lo stilista riprenderà il suo amore con Taylor, tornata a Los Angeles convinta di essere vicina alla morte. La dottoressa scoprirà di essere sì malata ma di avere quella che si chiama la sindrome del cuore spezzato, ovvero una patologia psicofisica, che curerà grazie a delle sedute di meditazione con Ridge, durante le quali i due cureranno le proprie ferite – tra cui la morte di Phoebe – e si ritroveranno più complici che mai.

La reunion di Taylor e Ridge non piacerà per nulla a Eric, che spronerà suo figlio a capire che l’unica donna della sua vita è Brooke e darà persino una mano alla Logan per riprendersi il suo amore.

Finn scopre che Luna è sua figlia, ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Vi abbiamo parlato da poco del cambiamento di Luna e vogliamo ribadire che la Nozawa creerà il panico intorno a lei. Dopo aver ucciso Tom e Hollis, aver rivelato di essersi finta ubriaca per andare a letto con Zende, dopo aver quasi fatto fuori Steffy, la ragazza verrà scagionata da ogni accusa da Bill, che le vorrà dare una possibilità di redimersi.

Redenzione che non ci sarà, complice il fatto che Luna scoprirà di essere figlia di Finn e che sua madre Poppy ha sempre tenuto nascosta questa verità per impedire di sfasciare la sua famiglia, già provata dalla sua inimicizia con Li.

Luna verrà abbandonata da tutti e solo Sheila, sua nonna, le darà una mano, per poi accorgersi pure lei che la sua nipotina ha perso il senno e deve essere fermata. Luna vorrà uccidere Steffy per lo stesso motivo per cui la Carter ha tentato di liberarsi della Forrester. La giovane, come la sua nonnina prima di lei, darà alla figlia di Ridge la colpa di tutti i suoi mali e la riterrà responsabile di tenerla lontana da suo padre Finn. Insomma vedremo un’altra criminale in giro per Los Angeles e stavolta Sheila Carter si schiererà dalla parte dei Forrester e cercherà di proteggere la moglie di suo figlio.

Liam sta morendo, ecco cosa vedremo nelle puntate di Beautiful

Non ultima ma raccontata alla fine perché il tema più scottante nelle prossime puntate di Beautiful, è la scoperta che Liam sta morendo. Lo Spencer avrà un malore dopo aver avuto una terribile scontro con suo padre Bill in seguito alla decisione di quest’ultimo di scagionare Luna. Liam tenterà di far capire al suo papà i suoi errori ma riceverà in cambio solo insulti, tali da portarlo a licenziarsi dalla Spencer Publications e a rinunciare alla sua eredità. Provato da questa lite, il ragazzo perderà i sensi e Steffy lo soccorrerà. In ospedale scopriranno entrambi che non si tratta di un malore passeggero e la Forrester sarà costretta a dire al suo ex marito che ha contratto un tumore al cervello, inoperabile.

Liam deciderà di vivere gli ultimi momenti insieme alle sue figlie e chiederà a Hope e Steffy di appianare le loro divergenze e di diventare quella famiglia unita che avrebbero dovuto essere da tempo. Le giovani accetteranno di mettere da parte il loro astio e anzi comprenderanno di aver sempre sbagliato a farsi guerra e di non aver pensato al bene delle loro figlie, sorelle davvero, che non devono vivere disunite come loro. Ma Liam morirà davvero? Non ci sarà veramente una cura per lui?

Beautiful: nuovi personaggi in arrivo nella Soap

A questo riassunto aggiungiamo una postilla: arriveranno nuovi personaggi nella Soap, le cui vicende daranno vita a delle trame minori. A Los Angeles faranno il suo ingresso Electra e Ivy Forrester, chiamate da Carter per occuparsi della linea gioielli della Forrester, tornerà Will Spencer e conosceremo Daphne Rose, affascinante amica parigina di Steffy, chiamata in soccorso per sedurre Carter Walton, allontanarlo da Hope e convincerlo a restituire la Forrester Creations ai suoi legittimi proprietari. Cosa che capiterà ma Daphne finirà per innamorarsi davvero del Walton e a essere costretta a rinunciare a lui… ma forse non per sempre.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.