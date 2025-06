Beautiful Anticipazioni Americane: Luna compra una pistola, Steffy deve morire!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Luna ha deciso di liberarsi di Steffy e ha comprato una pistola, pronta a entrare in azione. Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Luna è molto pericolosa e Steffy presto dovrà di nuovo affrontarla. Nelle puntate americane di Beautiful la Nozawa ha deciso di liberarsi dell’unico ostacolo che – secondo lei – le impedisce di stare accanto a Finn. La nipote di Sheila ha perso di nuovo la testa e in barba alle sue dichiarazioni di essere una persona nuova, ha acquistato una pistola, pronta a puntarla contro la moglie di suo padre, che deve morire! Ma succederà davvero? Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna ha perso la testa, Sheila non è riuscita a fermarla

Luna è tornata a terrorizzare Los Angeles. Sheila ha cambiato idea sulla nipote e capendo che la ragazza ha perso la testa ed è ossessionata dal voler stare accanto a Finn e a conquistare Will Spencer, le ha consigliato di lasciare la città e di provare a rifarsi una vita lontana dalle tentazioni e dai pericoli. La Carter ha cercato di far capire alla nipotina che le sue ossessioni la porteranno a compiere degli errori di cui lei conosce perfettamente le conseguenze. Nonostante l’appello accorato di sua nonna - visibilmente preoccupata per lei e consapevole di quello che le sta frullando in testa – Luna ha deciso di agire e di liberarsi, con le sue stesse mani, dell’unico grande problema della sua vita: Steffy Forrester.

Luna vuole liberarsi di Steffy, ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Luna ha cercato di convincere sua nonna a fare squadra e a unire le forze per liberarsi della moglie di Finn, una volta per tutte. Sheila ha difeso Steffy rivelando alla nipote di non pensare più che la donna che suo figlio ha sposato sia colpevole della loro distanza. Sia lei che Luna sono responsabili dei loro comportamenti e dei loro errori e devono pagare per quello che hanno fatto. La rossa sembra aver davvero fatto ammenda e desidera rispettare la promessa che ha fatto a Deacon – anche se non ha esaudito il suo desiderio di non frequentare Luna – mentre sua nipote è in preda alle ossessioni più cieche e nere. La figlia di Poppy vuole che Steffy si faccia da parte e dopo averla pregata un’ultima volta di farsi da parte e di concederle una chance per stare vicino al suo papà, la giovane criminale ha deciso di agire nell’ombra e si è procurata una pistola.

Beautiful: Luna compra una pistola ed è pronta a uccidere Steffy

Steffy e la sua famiglia sono certi che Luna non si sia pentita; la ragazza non ha avuto nemmeno modo di scontare la sua pena e di imparare per via della folle decisione di Bill, che l’ha fatta scagionare da ogni accusa. La ragazza è quindi a piede libero e visto come si sta comportando con Will e con Electra, vittima delle sue minacce, è chiaro che in lei non ci sia nulla di buono. Ne sono convinti tutti, pure Finn. Il dottore ha difeso sua moglie davanti alla figlia e ha ribadito di non poter perdonare Luna per quello che ha fatto.

Luna continua a credere che se suo padre non avesse Steffy a sussurrargli nell’orecchio, loro starebbero insieme; per questo ha deciso di procurarsi una pistola e di farsi giustizia da sola. È chiaro cosa la ragazza voglia fare ovvero uccidere la Forrester ed è anche certo che la madre di Kelly e Hayes affronterà un nuovo dramma, nel quale oltre a lei potrebbero essere coinvolte altre persone. Possibile che nuovi morti stiano per sconvolgere le trame americane di Beautiful? Molto probabilmente sì!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.