Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy confessa a Liam che lui ha un tumore e sta morendo!

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Steffy è distrutta. Finn le ha rivelato che Liam sta morendo e che per lui, attualmente, non ci sono speranze. La Forrester ha deciso di essere lei a dire al suo ex compagno tutta la verità ma non sarà facile. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

A casa di Steffy e Finn sono arrivate le lacrime, a dirotto. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che l’incontro anzi il ballo padre e figlia tra Liam e Kelly ha commosso Steffy, al corrente – purtroppo – delle terribili condizioni di salute dello Spencer, che è ormai ufficialmente spacciato. La massa tumorale che è stata scoperta nel suo cervello è inoperabile e purtroppo lo condurrà alla morte. La Forrester ha deciso di rivelare lei stessa all’ex marito questa terribile verità ma non sarà facile informarlo di questa terribile novità, che cambierà per sempre la vita di tutta la loro famiglia.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam ha un tumore

Liam è fuggito dall’ospedale ed è corso da Kelly, che lo stava aspettando per la serata ballo padre e figlia. Lo Spencer non ha sentito ragione e non ha voluto seguire il consiglio dei medici, che lo invitavano a rimanere a letto per non sforzarsi, date le sue condizioni. Bridget e la dottoressa Buckingham hanno scoperto che il figlio di Bill è molto malato. C’è purtroppo una massa tumorale nel suo cervello ed è inoperabile. Le due donne hanno informato Finn di tutto quello che sta succedendo e hanno rivelato al dottore che il papà di Kelly e Beth sta per morire. Non sembra esserci più scampo per il povero ragazzo, che molto presto speriamo si sottoponga a qualche cura sperimentale per non dover dire addio alle sue amata bambine.

Beautiful: Steffy distrutta dal dolore

Liam non ha potuto rinunciare alla serata ballo padre e figlia; per questo si è presentato a casa di Steffy per stare insieme a Kelly. La serata è stata meravigliosa per la piccola Spencer che ha potuto ballare con il suo papà e stare in sua compagnia, nonostante tutto e tutti. Peccato che questo bel momento sia stato guastato dalla terribile verità che ha colpito tutta la famiglia. Finn ha avvertito sua moglie di quanto scoperto da Bridget e la dottoressa Buckingham e ha scatenato il panico nella Forrester, che non può credere di dover dire addio al suo ex marito, padre amorevole di sua figlia. Steffy è stata pervasa dal dolore ma non ha potuto esimersi dal dover dare, lei stessa, la tremenda notizia a Liam. È toccato a lei informare il giovane che lui sta morendo e che purtroppo non c’è molto da fare.

Beautiful Anticipazioni: Steffy rivela a Liam che lui sta morendo

Steffy ha informato Finn che Liam è a casa loro e che sta passando del tempo con Kelly, felice come non mai di avere il suo papà accanto a lei. Il dottore, dopo aver chiesto conferma a Bridget e alla Dottoressa Buckingham, ha deciso di raggiungere la moglie e di aiutarla ad affrontare le novità terribili appena scoperte. La Forrester è scoppiata in lacrime, non è riuscita a trattenersi ma soprattutto ha deciso di prendere coraggio e di aggiornare lei stessa il suo ex marito. Dopo essersi assicurata che i bambini fossero entrambi a letto, Steffy ha preso da parte Liam e gli ha rivelato tutto, lasciando il ragazzo visibilmente turbato e spaventato. Lo Spencer potrebbe non riuscire a sopportare questa tremenda verità e potrebbe decidere di combattere con tutte le forze per trovare una cura, magari sottoponendosi a trattamenti duri ma necessari per non dire addio alla sua bella e calorosa famiglia, che ha tenuto unita nonostante tutto.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.