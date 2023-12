Beautiful Anticipazioni Americane: Stephanie è tornata! Il suo spirito compare a Eric mentre lotta tra la vita e la morte

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Eric ha ricevuto una visita inaspettata. Il Forrester, che dopo l'operazione lotta tra la vita e la morte, ha visto lo spirito della sua amata Stephanie. Ma cosa è successo nelle puntate della Soap? Scopriamo insieme cosa vedremo molto presto su Canale5.

Stephanie Forrester è tornata! No, non stiamo vaneggiando, è davvero quello che è successo nelle puntate di Beautiful, andate in onda negli scorsi giorni negli Stati Uniti. Lo spirito della matriarca dei Forrester ha fatto visita al marito, tra la vita e la morte dopo la delicata operazione a cui è stato sottoposto. L’incontro, dolce e inquietante allo stesso tempo, potrebbe essere determinante per il destino del Forrester e ora vi spieghiamo il perché.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn e Bridget salvano Eric

Ridge ha ceduto e ha permesso a Finn di mettere in pratica la sua cura sperimentale. Il primo passo per cercare di curare Eric è stato quello di sottoporlo a una delicata operazione, a cui ha partecipato pure Bridget. I due ragazzi hanno messo a disposizione le loro abilità mediche per aiutare il Forrester e in sala operatoria non è andato tutto per il meglio. Purtroppo Eric ha avuto un arresto cardiaco e ha fatto temere di essere ormai spacciato. Con pazienza e grande abilità, i suoi medici sono riusciti a riportarlo indietro e a far battere di nuovo il suo cuore ma questo piccolo intoppo ha reso le cose ancora più difficili.

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric vede lo spirito di Stephanie

La delicata operazione a cui Eric è stato sottoposto, nonostante l’intoppo è finita con un successo. Finn e Bridget sono però consapevoli che un arresto cardiaco, durato fin troppo, può aver compromesso il loro lavoro e il futuro del Forrester. Il designer lotta tra la vita e la morte e questa condizione lo ha portato a condividere un momento molto intimo con sua moglie. Eric ha ricevuto la visita di Stephanie! Ovviamente si è trattato dello spirito della donna e non di lei in carne e ossa. La matriarca della famiglia è comparsa davanti a suo marito, per rassicurarlo dicendogli che è al sicuro, è a casa. Una visione dolce e inquietante allo stesso modo, che ha lasciato i fan senza parole e con un dubbio atroce in testa. Lo spirito di Eric se n’è andato, lasciando il suo corpo ancora a respirare?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Che ne sarà di Eric?

La visita dello spirito di Stephanie ha lasciato molti interrogativi in sospeso. Alla felicità di rivedere Susan Flannery di nuovo nelle puntate della Soap – non era più comparsa in video - sì è aggiunta l’ansia di sapere quale sarà il destino del nostro Forrester. L’aver visto sua moglie ci fa capire che il designer ha avuto un’esperienza di premorte e che potrebbe persino aver lasciato il suo corpo, senza che Finn e Bridget se ne siano accorti. Per tutta la settimana che precede il Natale 2023 staremo con il fiato sospeso ma speriamo che dopo il 25 dicembre 2023, si possa scoprire di più sul destino del nostro amato stilista.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.