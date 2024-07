Beautiful Anticipazioni Americane: Hope confessa a Finn di essere attratta da lui!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope non ha più peli sulla lingua. La ragazza ha confessato a Finn di provare una forte attrazione per lui e di desiderare di stargli accanto. Ma quale sarà stata la reazione del medico? Scopriamo insieme e vediamo cosa succederà molto presto negli episodi della Soap in arrivo su Canale5.

Hope non ha più peli sulla lingua e la sua rivalità con Steffy sta diventando ormai insanabile. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la piccola Logan ha deciso di essere molto sincera con Finn e di rivelargli, senza troppi giri di parole, di apprezzarlo non solo come amico. La ragazza gli ha confessato di essere attratta da lui e di pensare, qualche volta, di essere la sua devota e appassionata compagna. Questa rivelazione è destinata a cambiare per sempre la relazione tra la figlia di Brooke e il bel dottore ma anche e soprattutto quella con la Forrester, che verrà molto presto a sapere quanto accaduto. Scopriamo insieme le Trame degli episodi della Soap attualmente in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope non riesce a togliersi dalla testa Finn

Hope ha confessato a Brooke di provare attrazione per Finn e di pensare che il marito di Steffy sia un uomo meraviglioso, che non si merita una moglie come la figlia di Ridge, che lo comanda a bacchetta e gli impedisce di muoversi liberamente. La Logan senior ha invitato la figlia a togliersi dalla mente certi pensieri pericolosi, che potrebbero portarla a compiere i suoi stessi errori ma nonostante le promesse e nonostante il desiderio – forse non troppo convinto – la giovane designer della Hope for the Future non può fare a meno di immaginarsi insieme al bel dottore, purtroppo impegnato con la sua eterna rivale. Ma la situazione che si è creata con lei e il suo desiderio di vendetta contro la donna che non le ha permesso di essere felice con Thomas, potrebbe spingerla a non farsi più alcun problema.

Beautiful Anticipazioni Americane: Video Riassunto delle Puntate della Soap presto in arrivo su Canale5

Guarda qui sotto il Video Riassunto delle puntate americane di Beautiful e poi continua a leggere le anticipazioni complete di quello che sta succedendo negli episodi della Soap in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope confessa a Finn di essere attratta da lui

Chi di spada ferisce di spada perisce, recita così un vecchio proverbio, che a parer nostro spiega molto bene quello che sta facendo Hope. La Logan non ha più voglia di farsi da parte con Finn e di rispettare dei limiti imposti da Steffy. Non dopo la scoperta del fidanzamento di Thomas con Paris, sostenuto dalla sua rivale senza neanche curarsi di farle del male. E visto che la Forrester non si preoccupa dei suoi sentimenti, perché dovrebbe farlo lei? Con questo pensiero in mente, Hope ha confessato a Finn di pensare a lui e non solo come amico. La ragazza gli ha rivelato di trovarlo molto attraente, fisicamente e mentalmente e di essersi immaginata accanto a lui, più volte. Queste parole hanno lasciato senza fiato il bel dottore, che ha chiesto alla sua avvenente amica – tra l’latro in quel momento vestita con solo delle lingerie – di non lasciarsi prendere da simili pensieri e di rispettare le loro posizioni. Ma quanto successo avrà sicuramente delle ripercussioni piuttosto forti nell’equilibrio precario dei Forrester-Logan.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn in difficoltà per via di Hope?

Finn ha chiesto a Hope di non lasciarsi prendere da simili pensieri ma lei, ormai senza più freni, gli ha risposto che è più che lecito che una donna libera possa provare dell’attrazione per un uomo affascinante come lui e di non vedere nulla di male nell’averglielo detto. La confessione della ragazza avrà sicuramente delle ripercussioni e sebbene il dottore, al momento, non sembri proprio interessato alla figlia di Brooke potrebbe cominciare a pensare di trovare in lei rifugio, appoggio e approvazione, dopo l’ennesima discussione con Steffy, riguardo a Sheila. Sebbene Finn abbia pensato che la Carter possa aver ucciso Tom e Hollis, non impedendo a Baker di prenderla in custodia, il giovane comincerà a pensare che la sua mamma naturale non possa davvero aver fatto un passo indietro così radicale e stupido. Insomma uccidere due persone proprio nel suo posto di lavoro non sembra un piano poi così tanto astuto e non è da lei perdersi in queste quisquiglie. Ma vedere suo marito tornare a difendere la rossa scatenerà la rabbia di Steffy, che comincerà di nuovo a imporgli di stare lontano dalla donna, se non vorrà che la sua famiglia si sgretoli. Ma questo ultimatum potrebbe non piacere per nulla al nostro Finn che, stanco di essere vessato, potrebbe trovare in Hope Logan la persona che lo apprezza e lo ama nonostante le sue origini e nonostante Sheila Carter.

