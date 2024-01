Beautiful Anticipazioni: E' ufficiale, Eric non uscirà di scena! John McCook rivela i suoi piani per il futuro

Anticipazioni TV

Eric Forrester non uscirà di scena e rimarrà nelle trame di Beautiful per tanto tempo. Ecco cosa ha rivelato il suo interprete, John McCook, sul suo futuro e su quello del suo personaggio della Soap, in onda in Italia su Canale5.

Pericolo scampato e sospiro di sollievo: Eric Forrester non morirà e non uscirà di scena tanto presto! A dichiararlo e renderlo ufficiale è stato il suo interprete John McCook, che ha rivelato il suo futuro professionale e pensionistico. Ecco cosa ha raccontato.

Anticipazioni Beautiful: Eric è salvo

All’idea di salutare Eric Forrester abbiamo tremato tutti, ammettiamolo. Siamo soprattutto sbiancati quanto il Forrester, dopo l’operazione, ha ricevuto la visita dello spirito di Stephanie, tornata per infondergli coraggio. Ma le cose si sono risolte nel migliore dei modi, almeno per noi fan, che non siamo ancora pronti a rinunciare al capostipite della famiglia Forrester. Eric sarà ancora protagonista di tante vicende, che lo porteranno prima di tutto a uscire dall’ospedale a chissà magari a convolare a nozze con Donna. Quel che è certo è che il personaggio interpretato da John McCook rimarrà nelle trame della Soap per molto tempo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: John McCook rivela i suoi piani per il futuro

John McCook, interprete storico di Eric, in una recente intervista ha rivelato di non aver alcuna intenzione di lasciare la Soap e di voler continuare a vestire i panni del Forrester. L’attore ha raccontato che nei suoi progetti futuri c’è ancora una lunga collaborazione con la CBS e che ha tutta l’intenzione di recitare sino a che la sua mente riuscirà a ricordare le battute e le sue gambe lo reggeranno in piedi. Una volontà ferrea, la sua, di voler proseguire con tutte le sue forze sino alla fine. Una rivelazione che fa davvero tirare un sospiro di sollievo ai fan di Eric Forrester.

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric perdonerà Ridge?

Nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda negli Stati Uniti, Eric si è svegliato, ha ripreso conoscenza e sta migliorando. Il Forrester ha parlato con RJ e gli ha assicurato di stare molto meglio e di essere in fase di ripresa. Una bella notizia che diventerà fantastica quando lo rivedremo davanti al camino di casa sua, quello sopra il quale è appeso il suo bel ritratto. Tra Eric e Ridge ci sarà, sicuramente, un confronto decisivo, nel quale padre e figlio parleranno della decisione di quest’ultimo di non staccare la spina e di provare la cura sperimentale di Finn e non sappiamo cosa riserverà questo grande e importante momento. Eric potrebbe infatti capire le ragioni del suo rampollo oppure accusarlo di aver agito contro le sue volontà e non riuscire a perdonarlo per avergli impedito di raggiungere Stephanie.

